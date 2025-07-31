https://ria.ru/20250731/rada-2032568965.html

В Раде произошла драка во время рассмотрения скандального законопроекта

В Раде произошла драка во время рассмотрения скандального законопроекта - РИА Новости, 31.07.2025

В Раде произошла драка во время рассмотрения скандального законопроекта

Прямой эфир заседания Верховной рады Украины, показанный в четверг впервые за три года, начался с драки между депутатами, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T12:54:00+03:00

2025-07-31T12:54:00+03:00

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Прямой эфир заседания Верховной рады Украины, показанный в четверг впервые за три года, начался с драки между депутатами, передает корреспондент РИА Новости.Трансляция заседания украинского парламента началась с небольшим опозданием, однако в самом начале между двумя депутатами произошел конфликт. Их разнимали коллеги. Кто именно спровоцировал потасовку, непонятно. После этого заседание продолжилось в обычном режиме.При этом издание "Страна.ua" сообщило, что это произошло во время рассмотрения законопроекта о возвращении полномочий НАБУ.Верховная рада 22 июля поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры. Впоследствии законопроект был подписан Зеленским.Некоторые украинские парламентарии расценили этот шаг как ликвидацию антикоррупционных структур страны. Из-за этого решения по всей стране прошли акции протеста. Западные партнеры Киева также возмутились этому решению.Зеленский 24 июля заявил, что согласовал немедленно противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что Рада рассмотрит ее уже 31 июля. Стефанчук добавил, что предложит принять законопроект сразу в первом и втором чтении, а также немедленно направить его на подпись Зеленскому.* внесен в России в перечень террористов и экстремистов

https://ria.ru/20250731/ukraina-2032530826.html

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Драка в Верховной Раде Драка в Верховной Раде 2025-07-31T12:54 true PT0M12S

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в мире, украина, киев, руслан стефанчук, верховная рада украины