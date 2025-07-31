https://ria.ru/20250731/rada-2032519724.html

В Раде назвали голосование за закон о НАБУ подставой

В Раде назвали голосование за закон о НАБУ подставой - РИА Новости, 31.07.2025

В Раде назвали голосование за закон о НАБУ подставой

Депутат Верховной рады Юрий Камельчук заявил, что история с голосованием за закон, лишающий независимости Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T09:43:00+03:00

2025-07-31T09:43:00+03:00

2025-07-31T09:43:00+03:00

в мире

владимир зеленский

руслан стефанчук

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151407/45/1514074574_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6fe0f0d137f78e34bfa108d0eb78789e.jpg

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Депутат Верховной рады Юрий Камельчук заявил, что история с голосованием за закон, лишающий независимости Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП), оказался "подставой" для парламентариев, документ предоставили в последний момент. "Нам в последний момент дали этот законопроект и дали ограниченную информацию касаемо того, что там вписано. Даже трактовка определенных вещей появилась позже", - сказал Камельчук в интервью YouTube-каналу украинской журналистки Ланы Шевчук. На уточняющий вопрос журналистки, не обидно ли депутатам, что Зеленский сделал их виноватыми в принятии закона о НАБУ, Камельчук согласился. "Конечно… фактически то, что нам сказали, очень классная и правильная история, оказалась для нас абсолютной подставой, в которой обвинили только нас. Однако я думаю, что рейтинг упадет не только у Верховной рады, но и у всех, кто причастен к этой истории", - добавил депутат. Владимир Зеленский 24 июля заявил, что согласовал немедленно противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что Рада рассмотрит ее уже 31 июля. Бывший депутат Верховной рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров заявил РИА Новости, что Зеленский под давлением США решил сдать назад. По его мнению, протесты организовали западные НКО, а атака на режим Зеленского была запущена из Вашингтона, который "кукловодит всем процессом". НАБУ и САП десять лет собирали материалы на представителей киевского режима, добавил экс-депутат. А теперь, отдав команду "фас", Штаты запросили все материалы, которые годами собирали НАБУ и САП. По мнению экс-депутата, президент США Дональд Трамп дал команду "разобраться с коррумпированным и обнаглевшим хамлом".

https://ria.ru/20250730/nabu-2032471074.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир зеленский, руслан стефанчук, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины