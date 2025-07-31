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Силы ПВО уничтожили 32 украинских беспилотника
Силы ПВО уничтожили 32 украинских беспилотника - РИА Новости, 31.07.2025
Силы ПВО уничтожили 32 украинских беспилотника
Средства ПВО ночью сбили 32 украинских дрона в шести регионах России, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T07:14:00+03:00
2025-07-31T07:14:00+03:00
2025-07-31T07:54:00+03:00
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Средства ПВО ночью сбили 32 украинских дрона в шести регионах России, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи с 23.20 мск 30.07 до 04.00 мск 31.07 дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 32 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.В частности:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Силы ПВО уничтожили 32 украинских беспилотника
Силы ПВО за ночь уничтожили 32 украинских беспилотника над Россией