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Путин подписал закон об обмене данными о детях мигрантов - РИА Новости, 31.07.2025
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23:38 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/putin-2032733563.html
Путин подписал закон об обмене данными о детях мигрантов
Путин подписал закон об обмене данными о детях мигрантов - РИА Новости, 31.07.2025
Путин подписал закон об обмене данными о детях мигрантов
Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий механизм передачи сведений о детях мигрантов между МВД и региональными и муниципальными... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T23:38:00+03:00
2025-07-31T23:38:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий механизм передачи сведений о детях мигрантов между МВД и региональными и муниципальными органами, осуществляющими управление в сфере образования, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Такие сведения будут включать в себя персональные данные ребенка и его родителей, результаты тестирования, информацию о зачислении в образовательную организацию и отчислении, информацию об обращении в образовательную организацию иностранных граждан, включенных в реестр контролируемых лиц. Обмен сведениями будет производиться с помощью единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
https://ria.ru/20250731/putin-2032729970.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон об обмене данными о детях мигрантов

Путин подписал закон об обмене данными о детях мигрантов между МВД и школами

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий механизм передачи сведений о детях мигрантов между МВД и региональными и муниципальными органами, осуществляющими управление в сфере образования, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Такие сведения будут включать в себя персональные данные ребенка и его родителей, результаты тестирования, информацию о зачислении в образовательную организацию и отчислении, информацию об обращении в образовательную организацию иностранных граждан, включенных в реестр контролируемых лиц.
Обмен сведениями будет производиться с помощью единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
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