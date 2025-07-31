https://ria.ru/20250731/putin-2032733563.html

Путин подписал закон об обмене данными о детях мигрантов

Путин подписал закон об обмене данными о детях мигрантов - РИА Новости, 31.07.2025

Путин подписал закон об обмене данными о детях мигрантов

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий механизм передачи сведений о детях мигрантов между МВД и региональными и муниципальными... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T23:38:00+03:00

2025-07-31T23:38:00+03:00

2025-07-31T23:38:00+03:00

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий механизм передачи сведений о детях мигрантов между МВД и региональными и муниципальными органами, осуществляющими управление в сфере образования, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Такие сведения будут включать в себя персональные данные ребенка и его родителей, результаты тестирования, информацию о зачислении в образовательную организацию и отчислении, информацию об обращении в образовательную организацию иностранных граждан, включенных в реестр контролируемых лиц. Обмен сведениями будет производиться с помощью единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

https://ria.ru/20250731/putin-2032729970.html

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общество, россия, владимир путин