https://ria.ru/20250731/putin-2032729970.html

Путин освободил трудовых мигрантов от экзамена по русскому языку

Путин освободил трудовых мигрантов от экзамена по русскому языку - РИА Новости, 31.07.2025

Путин освободил трудовых мигрантов от экзамена по русскому языку

Президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий от подтверждения владения русским языком при подаче заявления о выдаче разрешения на работу... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T23:05:00+03:00

2025-07-31T23:05:00+03:00

2025-07-31T23:05:00+03:00

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий от подтверждения владения русским языком при подаче заявления о выдаче разрешения на работу трудовых мигрантов, работающих в рамках правительственной квоты, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно принятому закону, иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность на основании разрешений на работу, оформленных в рамках квоты, установленной правительством РФ, будут освобождены от подтверждения владения русским языком, знания истории России и основ законодательства РФ при подаче заявления о выдаче разрешения на работу. В сопроводительных документах к законопроекту отмечалось, что мера позволит сократить издержки времени на привлечение необходимых кадровых ресурсов за счет иностранных граждан, более эффективно удовлетворять потребности российской экономики, в том числе в рамках реализации крупных инвестиционных проектов. Кроме того, законом предусматривается увеличение срока предоставления при выдаче РВП документа, подтверждающего владение русским языком, для квалифицированных специалистов, трудоустраивающихся по профессии в соответствии с перечнем профессий, утвержденным приказом Минтруда.

https://ria.ru/20250731/putin-2032592904.html

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общество, россия, владимир путин