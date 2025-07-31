https://ria.ru/20250731/putin-2032729970.html
Путин освободил трудовых мигрантов от экзамена по русскому языку
Путин освободил трудовых мигрантов от экзамена по русскому языку - РИА Новости, 31.07.2025
Путин освободил трудовых мигрантов от экзамена по русскому языку
Президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий от подтверждения владения русским языком при подаче заявления о выдаче разрешения на работу... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T23:05:00+03:00
2025-07-31T23:05:00+03:00
2025-07-31T23:05:00+03:00
общество
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владимир путин
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий от подтверждения владения русским языком при подаче заявления о выдаче разрешения на работу трудовых мигрантов, работающих в рамках правительственной квоты, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно принятому закону, иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность на основании разрешений на работу, оформленных в рамках квоты, установленной правительством РФ, будут освобождены от подтверждения владения русским языком, знания истории России и основ законодательства РФ при подаче заявления о выдаче разрешения на работу. В сопроводительных документах к законопроекту отмечалось, что мера позволит сократить издержки времени на привлечение необходимых кадровых ресурсов за счет иностранных граждан, более эффективно удовлетворять потребности российской экономики, в том числе в рамках реализации крупных инвестиционных проектов. Кроме того, законом предусматривается увеличение срока предоставления при выдаче РВП документа, подтверждающего владение русским языком, для квалифицированных специалистов, трудоустраивающихся по профессии в соответствии с перечнем профессий, утвержденным приказом Минтруда.
https://ria.ru/20250731/putin-2032592904.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин освободил трудовых мигрантов от экзамена по русскому языку
Мигранты, работающие по квоте в РФ, освобождены от экзамена по русскому языку