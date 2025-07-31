https://ria.ru/20250731/putin-2032728269.html
Кабмин к сентябрю создаст единую систему идентификации беспилотников
Кабмин к сентябрю создаст единую систему идентификации беспилотников - РИА Новости, 31.07.2025
Кабмин к сентябрю создаст единую систему идентификации беспилотников
Президент России Владимир Путин поручил кабмину до сентября завершить формирование нормативно-правовой базы по единой системе идентификации беспилотных... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T22:44:00+03:00
2025-07-31T22:44:00+03:00
2025-07-31T22:44:00+03:00
безопасность
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владимир путин
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до сентября завершить формирование нормативно-правовой базы по единой системе идентификации беспилотных воздушных судов. Перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, состоявшегося 6 июня 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ... с учетом ранее данных поручений в целях опережающего развития беспилотных авиационных систем завершить формирование нормативно-правовой базы, предусматривающей: единое правовое регулирование использования воздушного пространства и околоземного космического пространства; единую систему идентификации беспилотных воздушных судов, используемых в интересах российской экономики; установление нового класса воздушного пространства Российской Федерации; увеличение объемов экспорта беспилотных авиационных систем и услуг, оказываемых с их применением", - говорится в публикации. Срок исполнения поручения - 1 сентября 2025 года, ответственные - первый вице-премьер Денис Мантуров и вице-премьер Виталий Савельев.
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безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Кабмин к сентябрю создаст единую систему идентификации беспилотников
Путин поручил кабмину разработать единую систему идентификации беспилотников