https://ria.ru/20250731/putin-2032727233.html

Путин подписал закон о праве компаний на участие в экспериментальном праве

Путин подписал закон о праве компаний на участие в экспериментальном праве - РИА Новости, 31.07.2025

Путин подписал закон о праве компаний на участие в экспериментальном праве

Президент России Владимир Путин подписал закон о праве компаний, находящихся на этапе слияния или реорганизации, продолжить участие в экспериментальных правовых РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T22:32:00+03:00

2025-07-31T22:32:00+03:00

2025-07-31T22:34:00+03:00

россия

владимир путин

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808538733_0:157:2993:1841_1920x0_80_0_0_235ba6c4fbafd630a6b75aa8645db605.jpg

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о праве компаний, находящихся на этапе слияния или реорганизации, продолжить участие в экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в РФ. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Документом предусматривается возможность для юридических лиц, являющихся субъектами экспериментального правового режима проводить реорганизацию (в форме преобразования, присоединения к нему иного юридического лица или выделения) и при этом не терять статус субъекта ЭПР. Кроме того, находящиеся в процессе реорганизации юридические лица могут выступать инициаторами установления ЭПР. Законом уточняется, что в результате реорганизации (в форме преобразования, присоединения или выделения) юридического лица – субъекта ЭПР права и обязанности субъекта ЭПР переходят к его правопреемнику. По мнению законодателей, реализация норм закона позволит учесть возможные ситуации, складывающиеся в текущей хозяйственной деятельности юридических лиц, и расширяет возможности для участия компаний в осуществлении своей деятельности в рамках ЭПР.

https://ria.ru/20250731/putin-2032725952.html

https://ria.ru/20250731/putin-2032725312.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, экономика