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Путин подписал закон о праве компаний на участие в экспериментальном праве - РИА Новости, 31.07.2025
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22:32 31.07.2025 (обновлено: 22:34 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/putin-2032727233.html
Путин подписал закон о праве компаний на участие в экспериментальном праве
Путин подписал закон о праве компаний на участие в экспериментальном праве - РИА Новости, 31.07.2025
Путин подписал закон о праве компаний на участие в экспериментальном праве
Президент России Владимир Путин подписал закон о праве компаний, находящихся на этапе слияния или реорганизации, продолжить участие в экспериментальных правовых РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T22:32:00+03:00
2025-07-31T22:34:00+03:00
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о праве компаний, находящихся на этапе слияния или реорганизации, продолжить участие в экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в РФ. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Документом предусматривается возможность для юридических лиц, являющихся субъектами экспериментального правового режима проводить реорганизацию (в форме преобразования, присоединения к нему иного юридического лица или выделения) и при этом не терять статус субъекта ЭПР. Кроме того, находящиеся в процессе реорганизации юридические лица могут выступать инициаторами установления ЭПР. Законом уточняется, что в результате реорганизации (в форме преобразования, присоединения или выделения) юридического лица – субъекта ЭПР права и обязанности субъекта ЭПР переходят к его правопреемнику. По мнению законодателей, реализация норм закона позволит учесть возможные ситуации, складывающиеся в текущей хозяйственной деятельности юридических лиц, и расширяет возможности для участия компаний в осуществлении своей деятельности в рамках ЭПР.
https://ria.ru/20250731/putin-2032725952.html
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россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин подписал закон о праве компаний на участие в экспериментальном праве

Путин подписал закон об участии компаний в экспериментальных правовых режимах

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о праве компаний, находящихся на этапе слияния или реорганизации, продолжить участие в экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в РФ.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
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Документом предусматривается возможность для юридических лиц, являющихся субъектами экспериментального правового режима проводить реорганизацию (в форме преобразования, присоединения к нему иного юридического лица или выделения) и при этом не терять статус субъекта ЭПР.
Кроме того, находящиеся в процессе реорганизации юридические лица могут выступать инициаторами установления ЭПР.
Законом уточняется, что в результате реорганизации (в форме преобразования, присоединения или выделения) юридического лица – субъекта ЭПР права и обязанности субъекта ЭПР переходят к его правопреемнику.
По мнению законодателей, реализация норм закона позволит учесть возможные ситуации, складывающиеся в текущей хозяйственной деятельности юридических лиц, и расширяет возможности для участия компаний в осуществлении своей деятельности в рамках ЭПР.
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