https://ria.ru/20250731/putin-2032726998.html

Путин подписал закон об увеличении лимита страховки по безотзывным вкладам

Путин подписал закон об увеличении лимита страховки по безотзывным вкладам - РИА Новости, 31.07.2025

Путин подписал закон об увеличении лимита страховки по безотзывным вкладам

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое, с 1,4 миллиона до 2,8 миллиона рублей, лимита страхового возмещения по безотзывным вкладам... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T22:29:00+03:00

2025-07-31T22:29:00+03:00

2025-07-31T22:29:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

анатолий аксаков

агентство по страхованию вкладов

министерство финансов рф (минфин россии)

госдума рф

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое, с 1,4 миллиона до 2,8 миллиона рублей, лимита страхового возмещения по безотзывным вкладам на срок от трех лет. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Речь идет о банковских вкладах физических лиц в рублях, открытых на срок более трех лет, которые удостоверены безотзывными сберегательными сертификатами и застрахованы Агентством по страхованию вкладов (АСВ). Согласно сопроводительным документам, страховка по таким вкладам будет выплачиваться отдельно от возмещения по иным видам вкладов (счетов), лимит которого остается на уровне 1,4 миллиона рублей. Таким образом, как пояснял ранее Минфин, в итоге общая сумма застрахованных накоплений сможет достигать 4,2 миллиона рублей. Согласно закону, досрочно снять безотзывный вклад будет невозможно, но у гражданина будет право до окончания срока переуступить его другому лицу. Такие условия позволяют банку лучше управлять своей ликвидностью, за счет чего процентная ставка по таким вкладам может быть выше, чем по стандартным депозитам. Закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования, а его положения будут применяться к банкам, в отношении которых страховой случай наступил после начала действия закона. Как ранее заявлял председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, повышение страхового лимита увеличит интерес россиян к долгосрочным сбережениям и будет стимулировать привлечение "длинных" денег в экономику. Исходя из пояснительной записки, на 1 января 2025 года всего девять российских банков имели средства вкладчиков, привлеченные с использованием сберегательных сертификатов. Суммарный объем этих средств - около 4 миллиардов рублей, что составляет менее 0,01% обязательств банков и лишь 0,01% страховой ответственности АСВ по всем средствам физлиц. При этом 99% объема приходится на системно значимые кредитные организации. Путин в прошлом году в послании Федеральному собранию предложил запустить новый инструмент - безотзывный сберегательный сертификат, по которому граждане смогут размещать средства в банках на срок более трех лет под более высокий процент, чем обычные вклады. При этом средства будут застрахованы государством в размере до 2,8 миллиона рублей - то есть вдвое больше, чем по обычным депозитам. Во исполнение поручения президента Минфин разработал данный закон.

https://ria.ru/20250729/stavka-2032125750.html

https://ria.ru/20250220/vklady-2000570012.html

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экономика, россия, владимир путин, анатолий аксаков, агентство по страхованию вкладов, министерство финансов рф (минфин россии), госдума рф