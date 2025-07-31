https://ria.ru/20250731/putin-2032726830.html

Путин подписал закон о запрете отчуждения садовых и огородных участков

Путин подписал закон о запрете отчуждения садовых и огородных участков - РИА Новости, 31.07.2025

Путин подписал закон о запрете отчуждения садовых и огородных участков

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий отчуждение садовых и огородных земельных участков отдельно от расположенных на них домов и построек, РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T22:27:00+03:00

2025-07-31T22:27:00+03:00

2025-07-31T22:27:00+03:00

россия

владимир путин

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий отчуждение садовых и огородных земельных участков отдельно от расположенных на них домов и построек, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно сопроводительным документам, правовое регулирование отношений в сфере садоводства и огородничества осуществляется различными законодательными актами и носит "рассогласованный характер", а терминология не является единообразной. Закон устраняет этот пробел. При этом запрещается создавать территории садоводства и огородничества на землях, признаваемых сельхозугодьями, а также в зонах, где такой вид деятельности прямо запрещен. Это предотвратит практику неправомерного освоения земель, пояснял председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. А собственникам садовых или огородных земельных участков запрещается отчуждать такой участок отдельно от расположенных на нем жилого дома, садового дома, хозяйственных построек и (или) гаража. Раздел садового или огородного участка допускается с соблюдением требований, установленных земельным законодательством. Одновременно уточняются особенности строительства зданий и сооружений на садовых участках и вводится запрет на раздел жилого дома, садового дома, хозяйственной постройки, гаража. Кроме того, уточняется, что инфраструктура садоводческих земельных участков может включать не только системы подачи воды, электричества, газа и канализации, но и различные хозяйственные постройки, в том числе сараи, бани, теплицы, навесы, погреба, летние кухни и колодцы. Однако к таким постройкам не будут относиться погреба и другие сооружения, которые являются частями жилых или садовых домов. Это позволит избежать путаницы при оформлении участков и домов, а также при постановке на кадастровый учет, пояснял Гаврилов. Закон вступает в силу с 1 сентября 2025 года.

https://ria.ru/20250731/putin-2032725952.html

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россия, владимир путин