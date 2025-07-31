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Путин ограничил участие иностранных компаний в исследованиях рынка - РИА Новости, 31.07.2025
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22:19 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/putin-2032725952.html
Путин ограничил участие иностранных компаний в исследованиях рынка
Путин ограничил участие иностранных компаний в исследованиях рынка - РИА Новости, 31.07.2025
Путин ограничил участие иностранных компаний в исследованиях рынка
Президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий участие иностранных компаний в исследованиях товарного рынка в РФ, соответствующий документ... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T22:19:00+03:00
2025-07-31T22:19:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий участие иностранных компаний в исследованиях товарного рынка в РФ, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Документ регулирует деятельность исследовательских компаний, оказывающих услуги по сбору, обработке и анализу данных о структуре товарного рынка в России, в том числе об уровне спроса и предложения, условиях обращения и реализации, объемах производства, импорта (экспорта) и продаж товаров и т. д. При этом законом определены требования к организации и осуществлению такой деятельности и обязанности организатора данных исследований. В частности, запрещается осуществлять деятельность по исследованию товарного рынка в России иностранным государствам, международным организациям, а также находящимся под их контролем организациям, иностранным юрлицам, российским юрлицам с долей иностранного участия более 20%, иностранным гражданам, лицам без гражданства, гражданам РФ, имеющим гражданство другого государства, если иное не предусмотрено международным договором РФ. Закон также запрещает организатору исследований товарных рынков исполнять любые решения недружественных государств о введении ограничительных мер в отношении России, ее граждан и организаций, использовать недостоверные данные и размещать такие данные или создавать условия для их размещения в интернете. Кроме того, теперь такие организаторы будут обязаны соблюдать установленные законодательством РФ требования к обработке персональных данных, контрсанкционной информации и иной информации ограниченного доступа; осуществлять запись, систематизацию, накопление, хранение, анализ, извлечение информации, полученной в результате проведенных исследований, с использованием баз данных, находящихся на территории РФ; размещать на территории РФ технические средства, используемые для исследований; предоставлять сведения и документы по запросу уполномоченного органа. Данные требования и обязанности не будут применяться к лицам, выручка которых (их группы лиц) за последний год не превышает 800 миллионов рублей. Также они не будут применяться к организаторам исследований товарных рынков в случаях, когда они проводятся: в собственных интересах организатора или входящих в его группу лиц, а их результаты не подлежат передаче другим лицам; по заказу органа госвласти или местного самоуправления либо находящихся в их ведении организаций; с использованием информации, содержащейся в госинформсистемах и иных информсистемах, созданных в соответствии с федеральным или региональным законом либо муниципальным нормативным правовым актом. Уполномоченный орган, который определит правительство РФ, будет проводить мониторинг соблюдения организаторами исследований товарных рынков требований к организации и осуществлению такой деятельности. Не позднее 15 мая 2026 года организаторы должны представить в этот уполномоченный орган сведения и документы, подтверждающие их соответствие вводимым требованиям и обязанностям. Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин ограничил участие иностранных компаний в исследованиях рынка

Путин запретил зарубежным компаниям участвовать в исследованиях товарного рынка

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий участие иностранных компаний в исследованиях товарного рынка в РФ, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Документ регулирует деятельность исследовательских компаний, оказывающих услуги по сбору, обработке и анализу данных о структуре товарного рынка в России, в том числе об уровне спроса и предложения, условиях обращения и реализации, объемах производства, импорта (экспорта) и продаж товаров и т. д. При этом законом определены требования к организации и осуществлению такой деятельности и обязанности организатора данных исследований.
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В частности, запрещается осуществлять деятельность по исследованию товарного рынка в России иностранным государствам, международным организациям, а также находящимся под их контролем организациям, иностранным юрлицам, российским юрлицам с долей иностранного участия более 20%, иностранным гражданам, лицам без гражданства, гражданам РФ, имеющим гражданство другого государства, если иное не предусмотрено международным договором РФ.
Закон также запрещает организатору исследований товарных рынков исполнять любые решения недружественных государств о введении ограничительных мер в отношении России, ее граждан и организаций, использовать недостоверные данные и размещать такие данные или создавать условия для их размещения в интернете.
Кроме того, теперь такие организаторы будут обязаны соблюдать установленные законодательством РФ требования к обработке персональных данных, контрсанкционной информации и иной информации ограниченного доступа; осуществлять запись, систематизацию, накопление, хранение, анализ, извлечение информации, полученной в результате проведенных исследований, с использованием баз данных, находящихся на территории РФ; размещать на территории РФ технические средства, используемые для исследований; предоставлять сведения и документы по запросу уполномоченного органа.
Данные требования и обязанности не будут применяться к лицам, выручка которых (их группы лиц) за последний год не превышает 800 миллионов рублей. Также они не будут применяться к организаторам исследований товарных рынков в случаях, когда они проводятся: в собственных интересах организатора или входящих в его группу лиц, а их результаты не подлежат передаче другим лицам; по заказу органа госвласти или местного самоуправления либо находящихся в их ведении организаций; с использованием информации, содержащейся в госинформсистемах и иных информсистемах, созданных в соответствии с федеральным или региональным законом либо муниципальным нормативным правовым актом.
Уполномоченный орган, который определит правительство РФ, будет проводить мониторинг соблюдения организаторами исследований товарных рынков требований к организации и осуществлению такой деятельности. Не позднее 15 мая 2026 года организаторы должны представить в этот уполномоченный орган сведения и документы, подтверждающие их соответствие вводимым требованиям и обязанностям.
Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.
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