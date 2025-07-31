https://ria.ru/20250731/putin-2032725312.html
Путин подписал закон о штрафах за нарушение правил торгов
Путин подписал закон о штрафах за нарушение правил торгов - РИА Новости, 31.07.2025
Путин подписал закон о штрафах за нарушение правил торгов
Президент России Владимир Путин подписал закон, закрепляющий право организаторов торговли на финансовых и товарных рынках применять различные меры воздействия к РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T22:12:00+03:00
2025-07-31T22:12:00+03:00
2025-07-31T22:12:00+03:00
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анатолий аксаков
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, закрепляющий право организаторов торговли на финансовых и товарных рынках применять различные меры воздействия к нарушителям правил торгов и эмитентам, в том числе штрафовать их. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон обязывает участников торгов и эмитентов представлять по требованию организатора торговли необходимые документы, объяснения и информацию. В случае их непредставления или нарушения правил торгов организатор будет вправе выносить предупреждение, накладывать штрафы, приостанавливать или прекращать доступ к торгам. Как пояснял один из инициаторов принятия закона, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, такой подход соответствует иностранной практике, согласно которой применение мер воздействия к участникам торгов является неотъемлемой функцией биржи наравне с регуляторами. Он отмечал, что изменения призваны повысить ответственность участников торгов и способствовать более прозрачной работе рынков. Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования. Действующее законодательство обязывает организатора торговли контролировать соответствие участников торгов требованиям, которые установлены правилами торгов. В рамках такого контроля организатор торговли вправе проводить проверки, в том числе на основании обращения Банка России, требовать от участников торгов и эмитентов представления необходимых документов (в том числе полученных участником торгов от его клиента), объяснений, информации в письменной или устной форме. При этом в законе "Об организованных торгах" и нормативных актах Банка России не было прямого указания, что организатор торговли может применять меры воздействия к нарушителям по результатам такого контроля, сказано в пояснительной записке. А в положении ЦБ "О деятельности по проведению организованных торгов" была предусмотрена лишь обязанность организатора торговли установить в правилах торгов меры к нарушителям, и указаны некоторые из таких мер – приостановление или прекращение допуска к участию в торгах.
https://ria.ru/20250711/msp-2028432610.html
https://ria.ru/20250709/pravitelstvo-2028148522.html
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россия, владимир путин, анатолий аксаков, госдума рф, центральный банк рф (цб рф), экономика
Россия, Владимир Путин, Анатолий Аксаков, Госдума РФ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика
Путин подписал закон о штрафах за нарушение правил торгов
Путин подписал закон о праве бирж штрафовать нарушителей правил торгов
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, закрепляющий право организаторов торговли на финансовых и товарных рынках применять различные меры воздействия к нарушителям правил торгов и эмитентам, в том числе штрафовать их.
Соответствующий документ размещен на сайте
официального опубликования правовых актов.
Закон обязывает участников торгов и эмитентов представлять по требованию организатора торговли необходимые документы, объяснения и информацию. В случае их непредставления или нарушения правил торгов организатор будет вправе выносить предупреждение, накладывать штрафы, приостанавливать или прекращать доступ к торгам.
Как пояснял один из инициаторов принятия закона, председатель комитета Госдумы
по финансовому рынку Анатолий Аксаков
, такой подход соответствует иностранной практике, согласно которой применение мер воздействия к участникам торгов является неотъемлемой функцией биржи наравне с регуляторами. Он отмечал, что изменения призваны повысить ответственность участников торгов и способствовать более прозрачной работе рынков.
Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Действующее законодательство обязывает организатора торговли контролировать соответствие участников торгов требованиям, которые установлены правилами торгов. В рамках такого контроля организатор торговли вправе проводить проверки, в том числе на основании обращения Банка России, требовать от участников торгов и эмитентов представления необходимых документов (в том числе полученных участником торгов от его клиента), объяснений, информации в письменной или устной форме.
При этом в законе "Об организованных торгах" и нормативных актах Банка России не было прямого указания, что организатор торговли может применять меры воздействия к нарушителям по результатам такого контроля, сказано в пояснительной записке. А в положении ЦБ
"О деятельности по проведению организованных торгов" была предусмотрена лишь обязанность организатора торговли установить в правилах торгов меры к нарушителям, и указаны некоторые из таких мер – приостановление или прекращение допуска к участию в торгах.