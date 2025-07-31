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Путин подписал закон о бесплатной юридической помощи детям-сиротам - РИА Новости, 31.07.2025
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22:08 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/putin-2032724995.html
Путин подписал закон о бесплатной юридической помощи детям-сиротам
Путин подписал закон о бесплатной юридической помощи детям-сиротам - РИА Новости, 31.07.2025
Путин подписал закон о бесплатной юридической помощи детям-сиротам
Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении бесплатной юридической помощи лицам, потерявшим родителей в период обучения, соответствующий... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T22:08:00+03:00
2025-07-31T22:08:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении бесплатной юридической помощи лицам, потерявшим родителей в период обучения, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Принятым законом предоставляется право на все виды бесплатной юридической помощи обучающимся от 18 до 23 лет, у которых в период обучения по программам общего, среднего общего, профессионального образования или по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих умерли оба родителя или единственный родитель.
https://ria.ru/20250607/putin-2021491842.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон о бесплатной юридической помощи детям-сиротам

Путин подписал закон о юридической помощи для обучающихся, потерявших родителей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении бесплатной юридической помощи лицам, потерявшим родителей в период обучения, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Принятым законом предоставляется право на все виды бесплатной юридической помощи обучающимся от 18 до 23 лет, у которых в период обучения по программам общего, среднего общего, профессионального образования или по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих умерли оба родителя или единственный родитель.
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