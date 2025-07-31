https://ria.ru/20250731/putin-2032724563.html

Путин подписал закон об обязательной маркировке товаров

Путин подписал закон об обязательной маркировке товаров - РИА Новости, 31.07.2025

Путин подписал закон об обязательной маркировке товаров

Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень информации, которая должна содержаться в государственной информационной системе мониторинга РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T22:02:00+03:00

2025-07-31T22:02:00+03:00

2025-07-31T22:02:00+03:00

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владимир путин

общество

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень информации, которая должна содержаться в государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно документу, такая информсистема будет содержать сведения, подлежащие обязательному размещению в ней в соответствии с законом "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", а также другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ. Одновременно предусматривается, что информационная система мониторинга может содержать информацию, необходимую для подтверждения страны происхождения товаров, подлежащих обязательной маркировке в соответствии с федеральным законодательством и нормативными правовыми актами правительства РФ. При этом кабмин установит круг лиц, которые вправе в добровольном порядке предоставлять такую информацию в эту систему, ее объем и состав, а также порядок предоставления, обработки и применения данной информации. Кроме того, признается утратившим силу положение закона о торговле, предусматривающее утверждение правительством порядка изъятия из оборота и уничтожения изъятых из оборота немаркированных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. Новый закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

https://ria.ru/20250731/putin-2032724356.html

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россия, владимир путин, общество