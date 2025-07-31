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Путин подписал закон об обязательной маркировке товаров - РИА Новости, 31.07.2025
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22:02 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/putin-2032724563.html
Путин подписал закон об обязательной маркировке товаров
Путин подписал закон об обязательной маркировке товаров - РИА Новости, 31.07.2025
Путин подписал закон об обязательной маркировке товаров
Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень информации, которая должна содержаться в государственной информационной системе мониторинга РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T22:02:00+03:00
2025-07-31T22:02:00+03:00
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень информации, которая должна содержаться в государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно документу, такая информсистема будет содержать сведения, подлежащие обязательному размещению в ней в соответствии с законом "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", а также другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ. Одновременно предусматривается, что информационная система мониторинга может содержать информацию, необходимую для подтверждения страны происхождения товаров, подлежащих обязательной маркировке в соответствии с федеральным законодательством и нормативными правовыми актами правительства РФ. При этом кабмин установит круг лиц, которые вправе в добровольном порядке предоставлять такую информацию в эту систему, ее объем и состав, а также порядок предоставления, обработки и применения данной информации. Кроме того, признается утратившим силу положение закона о торговле, предусматривающее утверждение правительством порядка изъятия из оборота и уничтожения изъятых из оборота немаркированных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. Новый закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
https://ria.ru/20250731/putin-2032724356.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин подписал закон об обязательной маркировке товаров

Путин подписал закон, расширяющий перечень информации об обязательной маркировке

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень информации, которая должна содержаться в государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Путин подписал закон о маркировке органической продукции
Вчера, 22:01
Согласно документу, такая информсистема будет содержать сведения, подлежащие обязательному размещению в ней в соответствии с законом "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", а также другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ.
Одновременно предусматривается, что информационная система мониторинга может содержать информацию, необходимую для подтверждения страны происхождения товаров, подлежащих обязательной маркировке в соответствии с федеральным законодательством и нормативными правовыми актами правительства РФ.
При этом кабмин установит круг лиц, которые вправе в добровольном порядке предоставлять такую информацию в эту систему, ее объем и состав, а также порядок предоставления, обработки и применения данной информации.
Кроме того, признается утратившим силу положение закона о торговле, предусматривающее утверждение правительством порядка изъятия из оборота и уничтожения изъятых из оборота немаркированных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации.
Новый закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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