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Путин подписал закон о маркировке органической продукции - РИА Новости, 31.07.2025
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22:01 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/putin-2032724356.html
Путин подписал закон о маркировке органической продукции
Путин подписал закон о маркировке органической продукции - РИА Новости, 31.07.2025
Путин подписал закон о маркировке органической продукции
Президент России Владимир Путин подписал закон о введении до сентября 2030 года переходного периода, в течение которого производители при маркировке товаров... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T22:01:00+03:00
2025-07-31T22:01:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении до сентября 2030 года переходного периода, в течение которого производители при маркировке товаров смогут использовать обозначения "эко", "био" и им подобные без подтверждения соответствия требованиям к органической продукции. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон до 1 сентября 2030 года допускает использование слов "биодинамический", "биологический", "экологический", "экологически чистый", "зеленый" или сходных по значению слов либо их сокращений, а также обозначений "эко" и "био" при индивидуализации продукции и ее производителей в отсутствие подтверждения ее соответствия требованиям, предъявляемым в соответствии со статьей 5 закона "Об органической продукции". Органическая продукция - это экологически чистая сельхозпродукция, произведенная полностью без пестицидов, синтетических минеральных удобрений, кормовых и пищевых добавок, ГМО и их составляющих. Согласно закону 367-ФЗ, который вступает в силу с 1 сентября текущего года, слова "биодинамический", "биологический", "экологический", "экологически чистый", "зеленый" или сходные по значению, либо сокращения таких слов или обозначения "эко", "био" могут использоваться лишь при маркировке органической продукции, которая соответствует предъявляемым к ней требованиям. Таким образом, производителям придется подтверждать соответствие продукции этим требованиям до ее маркировки. А обращение продукции с такими обозначениями, выпущенной до вступления в силу закона 367-ФЗ, допускается до истечения срока ее годности. Новый закон вносит изменения в эту часть, допуская использование этих слов в маркировке товаров в течение переходного периода - до сентября 2030 года. За это время производители должны перейти на выпуск органической продукции в соответствии с предъявляемыми к ней требованиями, либо перерегистрировать свои товарные знаки, исключив из них эти слова. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
https://ria.ru/20250730/rosstandart-2032319891.html
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон о маркировке органической продукции

Путин подписал закон о переходном периоде при маркировке "эко" и "био" товаров

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении до сентября 2030 года переходного периода, в течение которого производители при маркировке товаров смогут использовать обозначения "эко", "био" и им подобные без подтверждения соответствия требованиям к органической продукции.
Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
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Закон до 1 сентября 2030 года допускает использование слов "биодинамический", "биологический", "экологический", "экологически чистый", "зеленый" или сходных по значению слов либо их сокращений, а также обозначений "эко" и "био" при индивидуализации продукции и ее производителей в отсутствие подтверждения ее соответствия требованиям, предъявляемым в соответствии со статьей 5 закона "Об органической продукции".
Органическая продукция - это экологически чистая сельхозпродукция, произведенная полностью без пестицидов, синтетических минеральных удобрений, кормовых и пищевых добавок, ГМО и их составляющих.
Согласно закону 367-ФЗ, который вступает в силу с 1 сентября текущего года, слова "биодинамический", "биологический", "экологический", "экологически чистый", "зеленый" или сходные по значению, либо сокращения таких слов или обозначения "эко", "био" могут использоваться лишь при маркировке органической продукции, которая соответствует предъявляемым к ней требованиям. Таким образом, производителям придется подтверждать соответствие продукции этим требованиям до ее маркировки.
А обращение продукции с такими обозначениями, выпущенной до вступления в силу закона 367-ФЗ, допускается до истечения срока ее годности.
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Новый закон вносит изменения в эту часть, допуская использование этих слов в маркировке товаров в течение переходного периода - до сентября 2030 года. За это время производители должны перейти на выпуск органической продукции в соответствии с предъявляемыми к ней требованиями, либо перерегистрировать свои товарные знаки, исключив из них эти слова.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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