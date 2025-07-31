https://ria.ru/20250731/putin-2032723450.html
Путин объявил благодарность двум сотрудникам "Артека"
Путин объявил благодарность двум сотрудникам "Артека" - РИА Новости, 31.07.2025
Путин объявил благодарность двум сотрудникам "Артека"
Благодарность за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу объявил президент России Владимир Путин двум сотрудникам "Артека". РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T21:48:00+03:00
2025-07-31T21:48:00+03:00
2025-07-31T21:49:00+03:00
общество
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АРТЕК (Крым), 31 июл - РИА Новости. Благодарность за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу объявил президент России Владимир Путин двум сотрудникам "Артека". "Объявить благодарность Акуниной Анне Валериевне – руководителю центра непрерывного профессионального развития работников системы образования ФГБОУ "Международный детский центр "Артек", Бабиной Карине Владимировне – руководителю управления информационной политики ФГБОУ "Международный детский центр "Артек" , - говорится в тексте распоряжения президента, опубликованном на официальном портале правовой информации.
https://ria.ru/20250731/chernyshenko-2032701365.html
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общество, россия, владимир путин, артек
Общество, Россия, Владимир Путин, Артек
Путин объявил благодарность двум сотрудникам "Артека"
Путин объявил благодарность двум сотрудникам "Артека" за заслуги в образовании