https://ria.ru/20250731/putin-2032723450.html

Путин объявил благодарность двум сотрудникам "Артека"

Путин объявил благодарность двум сотрудникам "Артека" - РИА Новости, 31.07.2025

Путин объявил благодарность двум сотрудникам "Артека"

Благодарность за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу объявил президент России Владимир Путин двум сотрудникам "Артека". РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T21:48:00+03:00

2025-07-31T21:48:00+03:00

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общество

россия

владимир путин

артек

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АРТЕК (Крым), 31 июл - РИА Новости. Благодарность за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу объявил президент России Владимир Путин двум сотрудникам "Артека". "Объявить благодарность Акуниной Анне Валериевне – руководителю центра непрерывного профессионального развития работников системы образования ФГБОУ "Международный детский центр "Артек", Бабиной Карине Владимировне – руководителю управления информационной политики ФГБОУ "Международный детский центр "Артек" , - говорится в тексте распоряжения президента, опубликованном на официальном портале правовой информации.

https://ria.ru/20250731/chernyshenko-2032701365.html

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2025

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общество, россия, владимир путин, артек