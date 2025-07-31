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Путин подписал закон о дополнительных полномочиях Роскадастра - РИА Новости, 31.07.2025
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21:45 31.07.2025 (обновлено: 21:46 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/putin-2032723065.html
Путин подписал закон о дополнительных полномочиях Роскадастра
Путин подписал закон о дополнительных полномочиях Роскадастра - РИА Новости, 31.07.2025
Путин подписал закон о дополнительных полномочиях Роскадастра
Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий Роскадастру дополнительные полномочия, ведомство по договоренности с регионами и... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T21:45:00+03:00
2025-07-31T21:46:00+03:00
россия
владимир путин
роскадастр
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий Роскадастру дополнительные полномочия, ведомство по договоренности с регионами и муниципалитетами сможет выполнять работу, связанную с оформлением прав на землю и недвижимость. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. До принятия закона Роскадастр уже занимался кадастровыми и регистрационными вопросами, но в основном в рамках федерального уровня. По соглашениям с регионами и муниципалитетами Роскадастр сможет готовить документы для перераспределения границ между участками, в том числе между государственной и частной собственностью, заниматься оформлением сервитутов (то есть ограниченного права пользования чужим участком). Кроме того, ведомству можно поручить техническую работу: уточнение границ, внесение данных в ЕГРН, кадастровые съемки, регистрацию ранее неучтенных объектов. Регионы и муниципалитеты самостоятельно принимают решения о сотрудничестве с Роскадастром. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования за исключением ряда норм.
https://ria.ru/20250731/putin-2032722859.html
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россия, владимир путин, роскадастр
Россия, Владимир Путин, Роскадастр
Путин подписал закон о дополнительных полномочиях Роскадастра

Путин подписал закон, предоставляющий Роскадастру дополнительные полномочия

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий Роскадастру дополнительные полномочия, ведомство по договоренности с регионами и муниципалитетами сможет выполнять работу, связанную с оформлением прав на землю и недвижимость.
Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
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До принятия закона Роскадастр уже занимался кадастровыми и регистрационными вопросами, но в основном в рамках федерального уровня.
По соглашениям с регионами и муниципалитетами Роскадастр сможет готовить документы для перераспределения границ между участками, в том числе между государственной и частной собственностью, заниматься оформлением сервитутов (то есть ограниченного права пользования чужим участком).
Кроме того, ведомству можно поручить техническую работу: уточнение границ, внесение данных в ЕГРН, кадастровые съемки, регистрацию ранее неучтенных объектов.
Регионы и муниципалитеты самостоятельно принимают решения о сотрудничестве с Роскадастром.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования за исключением ряда норм.
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РоссияВладимир ПутинРоскадастр
 
 
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