https://ria.ru/20250731/putin-2032723065.html

Путин подписал закон о дополнительных полномочиях Роскадастра

Путин подписал закон о дополнительных полномочиях Роскадастра - РИА Новости, 31.07.2025

Путин подписал закон о дополнительных полномочиях Роскадастра

Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий Роскадастру дополнительные полномочия, ведомство по договоренности с регионами и... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T21:45:00+03:00

2025-07-31T21:45:00+03:00

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россия

владимир путин

роскадастр

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий Роскадастру дополнительные полномочия, ведомство по договоренности с регионами и муниципалитетами сможет выполнять работу, связанную с оформлением прав на землю и недвижимость. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. До принятия закона Роскадастр уже занимался кадастровыми и регистрационными вопросами, но в основном в рамках федерального уровня. По соглашениям с регионами и муниципалитетами Роскадастр сможет готовить документы для перераспределения границ между участками, в том числе между государственной и частной собственностью, заниматься оформлением сервитутов (то есть ограниченного права пользования чужим участком). Кроме того, ведомству можно поручить техническую работу: уточнение границ, внесение данных в ЕГРН, кадастровые съемки, регистрацию ранее неучтенных объектов. Регионы и муниципалитеты самостоятельно принимают решения о сотрудничестве с Роскадастром. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования за исключением ряда норм.

https://ria.ru/20250731/putin-2032722859.html

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россия, владимир путин, роскадастр