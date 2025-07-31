https://ria.ru/20250731/putin-2032722859.html
Путин подписал закон о страховой защите средств на ИИС-III
Путин подписал закон о страховой защите средств на ИИС-III - РИА Новости, 31.07.2025
Путин подписал закон о страховой защите средств на ИИС-III
Президент России Владимир Путин подписал закон о страховой защите средств, учтенных на индивидуальных инвестиционных счетах третьего типа (ИИС-III), на сумму до РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T21:45:00+03:00
2025-07-31T21:45:00+03:00
2025-07-31T21:45:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о страховой защите средств, учтенных на индивидуальных инвестиционных счетах третьего типа (ИИС-III), на сумму до 1,4 миллиона рублей, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Ранее Путин поручал создать законодательный механизм страхования средств на ИИС-III в размере 1,4 миллиона рублей на человека, как и по банковским вкладам. Закон предусматривает создание системы возмещения стоимости имущества, которое учтено на ИИС. В рамках этой системы должны будут осуществляться компенсационные выплаты гражданам – владельцам таких счетов в случае банкротства брокера или управляющей компании (УК). Участие в системе брокеров и управляющих компаний будет добровольным, а максимальный размер такой выплаты составит 1,4 миллиона рублей. Этот механизм будет распространяться лишь на ИИС-III (то есть на ИИС, открываемые с 1 января 2024 года), а также на ИИС, открытые в 2015-2023 годах, которые инвесторы перевели в ИИС-III. Согласно документу, для выплат физлицам при банкротстве брокера или УК будет создан компенсационный фонд. Формировать этот фонд и осуществлять из него выплаты будет уполномоченная некоммерческая организация - общественно полезный фонд "Фонд гарантирования индивидуальных инвестиционных счетов". Это не новая организация, а "Федеральный общественно-государственный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров", который сменит свое наименование. Изменение наименования фонда не является реорганизацией, не изменяет и не прекращает права и обязанности в отношении третьих лиц, за исключением отдельных случаев. Но основной целью деятельности фонда станет осуществление компенсационных выплат в счет возмещения стоимости имущества, учтенного на ИИС-III. Состав, порядок, сроки формирования компенсационного фонда и размер денежных взносов в него будут определяться решением высшего коллегиального органа "Фонда гарантирования индивидуальных инвестиционных счетов". Таким органом является совет фонда. А осуществлять надзор за деятельностью самого фонда будет попечительский совет. Правительство РФ установит требования к уровню кредитного рейтинга банков, осуществляющих операции с денежными средствами при инвестировании (размещении) средств компенсационного фонда и при осуществлении компенсационных выплат. Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования, а его положения в части компенсационных выплат - распространятся на гарантийные случаи, наступившие после 1 января 2026 года.
https://ria.ru/20250620/putin-2024380029.html
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон о страховой защите средств на ИИС-III
Путин подписал закон о страховании средств на ИИС-III до 1,4 млн рублей
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон о страховой защите средств, учтенных на индивидуальных инвестиционных счетах третьего типа (ИИС-III), на сумму до 1,4 миллиона рублей, соответствующий документ размещен на сайте
официального опубликования правовых актов.
Ранее Путин
поручал создать законодательный механизм страхования средств на ИИС-III в размере 1,4 миллиона рублей на человека, как и по банковским вкладам.
Закон предусматривает создание системы возмещения стоимости имущества, которое учтено на ИИС. В рамках этой системы должны будут осуществляться компенсационные выплаты гражданам – владельцам таких счетов в случае банкротства брокера или управляющей компании (УК). Участие в системе брокеров и управляющих компаний будет добровольным, а максимальный размер такой выплаты составит 1,4 миллиона рублей.
Этот механизм будет распространяться лишь на ИИС-III (то есть на ИИС, открываемые с 1 января 2024 года), а также на ИИС, открытые в 2015-2023 годах, которые инвесторы перевели в ИИС-III.
Согласно документу, для выплат физлицам при банкротстве брокера или УК будет создан компенсационный фонд. Формировать этот фонд и осуществлять из него выплаты будет уполномоченная некоммерческая организация - общественно полезный фонд "Фонд гарантирования индивидуальных инвестиционных счетов". Это не новая организация, а "Федеральный общественно-государственный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров", который сменит свое наименование.
Изменение наименования фонда не является реорганизацией, не изменяет и не прекращает права и обязанности в отношении третьих лиц, за исключением отдельных случаев. Но основной целью деятельности фонда станет осуществление компенсационных выплат в счет возмещения стоимости имущества, учтенного на ИИС-III.
Состав, порядок, сроки формирования компенсационного фонда и размер денежных взносов в него будут определяться решением высшего коллегиального органа "Фонда гарантирования индивидуальных инвестиционных счетов". Таким органом является совет фонда. А осуществлять надзор за деятельностью самого фонда будет попечительский совет.
Правительство РФ
установит требования к уровню кредитного рейтинга банков, осуществляющих операции с денежными средствами при инвестировании (размещении) средств компенсационного фонда и при осуществлении компенсационных выплат.
Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования, а его положения в части компенсационных выплат - распространятся на гарантийные случаи, наступившие после 1 января 2026 года.