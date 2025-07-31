https://ria.ru/20250731/putin-2032722705.html

Путин подписал закон о запрете агрегаторам продавать билеты на поезда

Путин подписал закон о запрете агрегаторам продавать билеты на поезда - РИА Новости, 31.07.2025

Путин подписал закон о запрете агрегаторам продавать билеты на поезда

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому не допускается продажа электронных проездных железнодорожных билетов через сторонние... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T21:43:00+03:00

2025-07-31T21:43:00+03:00

2025-07-31T21:43:00+03:00

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому не допускается продажа электронных проездных железнодорожных билетов через сторонние агрегаторы, в том числе через интернет-сайты или мобильные приложения, если у владельцев таких ресурсов отсутствует заключенный с перевозчиком договор. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Кроме того, закон наделяет Минтранс России полномочиями по утверждению методики определения пропускной и провозной способности инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования. Ведомство также определит классификацию, порядок расследования и учета транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, в том числе высокоскоростного железнодорожного транспорта. Министерство также утвердит классификацию, порядок расследования и учета транспортных происшествий и иных событий, не связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, в том числе высокоскоростного железнодорожного транспорта, и с осуществлением производственной деятельности, предусмотренной трудовым законодательством РФ, а также порядок заключения и изменения договоров на эксплуатацию железнодорожных путей необщего пользования и на подачу и уборку вагонов. Ространснадзор наделяется полномочием осуществлять расследование и учет транспортных происшествий и иных событий, не связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, в том числе высокоскоростного железнодорожного транспорта, и с осуществлением производственной деятельности, предусмотренной трудовым законодательством РФ, владельцем инфраструктуры, владельцем железнодорожного пути необщего пользования с участием перевозчика в соответствии с установленным порядком. Кроме того, законом устанавливается, что с 1 марта 2026 года дополняется перечень основных требований к железнодорожному подвижному составу и контейнерам. В частности, предназначенный для перевозок грузов железнодорожный подвижной состав подлежит приписке владельцем инфраструктуры к железнодорожным станциям в соответствии с правилами, устанавливаемыми Минтрансом России. Также, согласно закону, не допускается строительство объектов инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транспорта на земельных участках, входящих в утвержденный проект межевания территории, в отношении которых не прекращены права собственников и третьих лиц в связи с их изъятием для государственных нужд.

https://ria.ru/20250730/rzhd-2032311702.html

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общество, россия, владимир путин