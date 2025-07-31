https://ria.ru/20250731/putin-2032722705.html
Путин подписал закон о запрете агрегаторам продавать билеты на поезда
Путин подписал закон о запрете агрегаторам продавать билеты на поезда - РИА Новости, 31.07.2025
Путин подписал закон о запрете агрегаторам продавать билеты на поезда
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому не допускается продажа электронных проездных железнодорожных билетов через сторонние... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T21:43:00+03:00
2025-07-31T21:43:00+03:00
2025-07-31T21:43:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007968488_0:164:3058:1884_1920x0_80_0_0_2137c2dd44ff1a0f0c926a4e190370ce.jpg
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому не допускается продажа электронных проездных железнодорожных билетов через сторонние агрегаторы, в том числе через интернет-сайты или мобильные приложения, если у владельцев таких ресурсов отсутствует заключенный с перевозчиком договор. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Кроме того, закон наделяет Минтранс России полномочиями по утверждению методики определения пропускной и провозной способности инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования. Ведомство также определит классификацию, порядок расследования и учета транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, в том числе высокоскоростного железнодорожного транспорта. Министерство также утвердит классификацию, порядок расследования и учета транспортных происшествий и иных событий, не связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, в том числе высокоскоростного железнодорожного транспорта, и с осуществлением производственной деятельности, предусмотренной трудовым законодательством РФ, а также порядок заключения и изменения договоров на эксплуатацию железнодорожных путей необщего пользования и на подачу и уборку вагонов. Ространснадзор наделяется полномочием осуществлять расследование и учет транспортных происшествий и иных событий, не связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, в том числе высокоскоростного железнодорожного транспорта, и с осуществлением производственной деятельности, предусмотренной трудовым законодательством РФ, владельцем инфраструктуры, владельцем железнодорожного пути необщего пользования с участием перевозчика в соответствии с установленным порядком. Кроме того, законом устанавливается, что с 1 марта 2026 года дополняется перечень основных требований к железнодорожному подвижному составу и контейнерам. В частности, предназначенный для перевозок грузов железнодорожный подвижной состав подлежит приписке владельцем инфраструктуры к железнодорожным станциям в соответствии с правилами, устанавливаемыми Минтрансом России. Также, согласно закону, не допускается строительство объектов инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транспорта на земельных участках, входящих в утвержденный проект межевания территории, в отношении которых не прекращены права собственников и третьих лиц в связи с их изъятием для государственных нужд.
https://ria.ru/20250730/rzhd-2032311702.html
https://ria.ru/20250730/rzhd-2032390436.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007968488_165:0:2894:2047_1920x0_80_0_0_8a764f1ace4bcaf12805b460374392f1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон о запрете агрегаторам продавать билеты на поезда
Путин подписал закон о запрете продажи электронных ж/д билетов через агрегаторы
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому не допускается продажа электронных проездных железнодорожных билетов через сторонние агрегаторы, в том числе через интернет-сайты или мобильные приложения, если у владельцев таких ресурсов отсутствует заключенный с перевозчиком договор.
Документ размещен на сайте
официального опубликования правовых актов.
Кроме того, закон наделяет Минтранс России
полномочиями по утверждению методики определения пропускной и провозной способности инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования. Ведомство также определит классификацию, порядок расследования и учета транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, в том числе высокоскоростного железнодорожного транспорта.
Министерство также утвердит классификацию, порядок расследования и учета транспортных происшествий и иных событий, не связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, в том числе высокоскоростного железнодорожного транспорта, и с осуществлением производственной деятельности, предусмотренной трудовым законодательством РФ, а также порядок заключения и изменения договоров на эксплуатацию железнодорожных путей необщего пользования и на подачу и уборку вагонов.
Ространснадзор
наделяется полномочием осуществлять расследование и учет транспортных происшествий и иных событий, не связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, в том числе высокоскоростного железнодорожного транспорта, и с осуществлением производственной деятельности, предусмотренной трудовым законодательством РФ, владельцем инфраструктуры, владельцем железнодорожного пути необщего пользования с участием перевозчика в соответствии с установленным порядком.
Кроме того, законом устанавливается, что с 1 марта 2026 года дополняется перечень основных требований к железнодорожному подвижному составу и контейнерам. В частности, предназначенный для перевозок грузов железнодорожный подвижной состав подлежит приписке владельцем инфраструктуры к железнодорожным станциям в соответствии с правилами, устанавливаемыми Минтрансом России.
Также, согласно закону, не допускается строительство объектов инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транспорта на земельных участках, входящих в утвержденный проект межевания территории, в отношении которых не прекращены права собственников и третьих лиц в связи с их изъятием для государственных нужд.