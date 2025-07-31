https://ria.ru/20250731/putin-2032722500.html
Путин подписал закон о безопасности термоядерных установок
Путин подписал закон о безопасности термоядерных установок - РИА Новости, 31.07.2025
Путин подписал закон о безопасности термоядерных установок
Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на обеспечение безопасности термоядерных реакторов и установок, соответствующий документ размещен... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T21:38:00+03:00
2025-07-31T21:38:00+03:00
2025-07-31T21:39:00+03:00
россия
владимир путин
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на обеспечение безопасности термоядерных реакторов и установок, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон распространяет правовые основы и принципы регулирования отношений в сфере атомной энергетики, определенные федеральным законом "Об использовании атомной энергии", на проектируемые и действующие термоядерные реакторы и установки. Подписанный закон относит к категории ядерных установок термоядерные реакторы и установки, содержащие ядерные материалы или генерирующие ионизирующее излучение высокой интенсивности (то есть обладающие высокой потенциальной опасностью). Пока в России таких термоядерных установок нет, отмечалось в сопроводительных документах. Реализация проектов, в рамках которых могут быть созданы такие объекты, ожидается в перспективе 10-20 лет. Термоядерные установки, которые не содержат ядерных материалов и не генерируют ионизирующее излучение с потенциально опасными параметрами и характеристиками, будут относить к категории "радиационный источник". Такой дифференцированный подход позволит сформировать систему регулирования термоядерных реакторов и установок соразмерно их потенциальной опасности, пояснял ранее Ростехнадзор. Согласно сопроводительным документам, численные значения параметров и характеристик излучения термоядерных установок, по достижении которых такие объекты будут отнесены к ядерным установкам, будут установлены в федеральных нормах и правилах использования атомной энергии. Одним из таких параметров и характеристик является пиковая и интегральная интенсивность нейтронного излучения. Закон вступит в силу с 1 января 2027 года.
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россия, владимир путин, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
Россия, Владимир Путин, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)
Путин подписал закон о безопасности термоядерных установок
Путин подписал закон о безопасности термоядерных реакторов и установок
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на обеспечение безопасности термоядерных реакторов и установок, соответствующий документ размещен на сайте
официального опубликования правовых актов.
Закон распространяет правовые основы и принципы регулирования отношений в сфере атомной энергетики, определенные федеральным законом "Об использовании атомной энергии", на проектируемые и действующие термоядерные реакторы и установки.
Подписанный закон относит к категории ядерных установок термоядерные реакторы и установки, содержащие ядерные материалы или генерирующие ионизирующее излучение высокой интенсивности (то есть обладающие высокой потенциальной опасностью).
Пока в России
таких термоядерных установок нет, отмечалось в сопроводительных документах. Реализация проектов, в рамках которых могут быть созданы такие объекты, ожидается в перспективе 10-20 лет.
Термоядерные установки, которые не содержат ядерных материалов и не генерируют ионизирующее излучение с потенциально опасными параметрами и характеристиками, будут относить к категории "радиационный источник".
Такой дифференцированный подход позволит сформировать систему регулирования термоядерных реакторов и установок соразмерно их потенциальной опасности, пояснял ранее Ростехнадзор
.
Согласно сопроводительным документам, численные значения параметров и характеристик излучения термоядерных установок, по достижении которых такие объекты будут отнесены к ядерным установкам, будут установлены в федеральных нормах и правилах использования атомной энергии. Одним из таких параметров и характеристик является пиковая и интегральная интенсивность нейтронного излучения.
Закон вступит в силу с 1 января 2027 года.