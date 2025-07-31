https://ria.ru/20250731/putin-2032722273.html

Путин подписал закон о регулировании оборота драгоценных металлов

Путин подписал закон о регулировании оборота драгоценных металлов - РИА Новости, 31.07.2025

Путин подписал закон о регулировании оборота драгоценных металлов

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на совершенствование правового регулирования в сфере производства, использования и обращения... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T21:36:00+03:00

2025-07-31T21:36:00+03:00

2025-07-31T21:36:00+03:00

экономика

владимир путин

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на совершенствование правового регулирования в сфере производства, использования и обращения драгоценных металлов и камней, в том числе закрепляющий полномочия органов власти в этой сфере. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон, в частности, закрепляет полномочие Федеральной пробирной палаты (ФПП) утверждать согласованный с ЦБ перечень изделий с драгоценными металлами и (или) драгоценными камнями, которые ломбардам будет запрещено принимать в залог. Эта мера направлена на усиление контроля за драгоценными металлами и камнями, вводимыми в оборот ломбардами. Аналогичные ограничения уже действуют для скупщиков ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и камней: им запрещено принимать от граждан драгоценные металлы и камни в видах и формах, не предусматривающих их использование для личного потребления. Для ломбардов таких ограничений нет. Как поясняли авторы инициативы, это создает привлекательную среду для легализации незаконно добытых или неправомерно полученных драгоценных металлов и камней. Так, 98% ломбардов в РФ принимают в залог драгоценные металлы и драгоценные камни. В случае невозврата займа ломбард вправе продать невостребованные драгоценные металлы, камни и изделия из них. Таким образом, ломбард является официальной точкой ввода таких ценностей в оборот. Объем невостребованных изделий из драгоценных металлов и камней, реализуемых ломбардами, достигает 20% всех изделий, принятых в залог. Кроме того, закон относит к полномочиям ФПП утверждение методических рекомендаций по нанесению двухмерного штрихового кода непосредственно на ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов. Закрепляются и ее полномочия по установлению формы и порядка ведения реестра объектов розничной торговли, в которых продаются ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и камней. ФПП также будет устанавливать порядок проведения экспертизы ювелирных и других изделий из драгоценных металлов, утверждать нормы отбора проб на их опробование, а также устанавливать формы сертификата на мерный и стандартный слитки аффинированных драгоценных металлов и порядок его заполнения. Документ также закрепляет полномочия Минфина России по утверждению формата представления информации в государственную интегрированную информсистему в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех его этапах. А инструкцию о порядке их учета и хранения, а также ведения отчетности при их добыче, производстве, использовании и обращении Минфин до ее утверждения будет согласовывать с Минпромторгом. Одновременно за Банком России законодательно закрепляются полномочия устанавливать формы документов, применяемых при приеме, учете, хранении и выдаче драгоценных металлов и драгоценных камней в кредитных организациях. При этом в законе о драгметаллах исключают из понятия "лом и отходы драгоценных металлов" промышленные продукты и включают в него инвестиционные драгоценные металлы, утратившие свои потребительские или функциональные свойства. Кроме того, исключается клеймение государственным пробирным клеймом, а также нанесение двухмерного штрихового кода на ювелирные изделия, если при предъявлении их на опробование и клеймение в ФПП будет установлено отсутствие достаточного места для их нанесения. Сейчас принудительно изъятые, бесхозные, переданные государству по праву наследования или в дар либо поступившие по иным законным основаниям сырье, сплавы, полуфабрикаты, изделия (продукция), химические соединения, лом и отходы производства и потребления, которые содержат в своем составе не менее 10% драгоценных металлов, зачисляются в Госфонд драгоценных металлов и драгоценных камней РФ. Согласно новому закону, передача таких ценностей теперь будет осуществляться после проведения радиационного контроля. Закон вступает в силу с 1 марта 2026 года, за исключение нормы, касающейся отдельных полномочий ФПП, которая начтет действовать через год - с 1 марта 2027 года.

https://ria.ru/20250711/minfin-2028679777.html

https://ria.ru/20250701/torgovlya-2026531014.html

https://ria.ru/20250421/putin-2012537587.html

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экономика, владимир путин, россия, центральный банк рф (цб рф)