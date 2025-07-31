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Путин подписал закон о проезде военного транспорта по платным дорогам - РИА Новости, 31.07.2025
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21:33 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/putin-2032721948.html
Путин подписал закон о проезде военного транспорта по платным дорогам
Путин подписал закон о проезде военного транспорта по платным дорогам - РИА Новости, 31.07.2025
Путин подписал закон о проезде военного транспорта по платным дорогам
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому транспортные средства ВС, Росгвардии, ФСБ, а также органов внутренних дел, Следственного... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T21:33:00+03:00
2025-07-31T21:33:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому транспортные средства ВС, Росгвардии, ФСБ, а также органов внутренних дел, Следственного комитета, органов государственной охраны, Главного управления специальных программ президента, органов прокуратуры и государственной фельдъегерской службы России имеют право на бесплатный проезд по платным автодорогам. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Законом предусматривается, что транспортные средства Вооруженных сил РФ, войск национальной гвардии РФ, ФСБ России, а также органов внутренних дел, Следственного комитета РФ, органов государственной охраны, Главного управления специальных программ президента РФ, органов прокуратуры РФ и государственной фельдъегерской службы РФ смогут бесплатно проезжать по платным автодорогам и участкам платных автодорог. Ранее авторами инициативы подчеркивалось, что вопрос оперативного прибытия транспортных средств правоохранительных органов является определяющим для своевременного пресечения преступлений и административных правонарушений, а также задержания совершивших их лиц. До принятия данного закона аналогичным правом на бесплатный проезд уже обладали некоторые ведомства и оперативные службы: полиция, пожарные, скорая помощь, военная автоинспекция и аварийно-спасательная служба.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон о проезде военного транспорта по платным дорогам

Путин подписал закон о бесплатном проезде военного транспорта по платным дорогам

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому транспортные средства ВС, Росгвардии, ФСБ, а также органов внутренних дел, Следственного комитета, органов государственной охраны, Главного управления специальных программ президента, органов прокуратуры и государственной фельдъегерской службы России имеют право на бесплатный проезд по платным автодорогам.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Законом предусматривается, что транспортные средства Вооруженных сил РФ, войск национальной гвардии РФ, ФСБ России, а также органов внутренних дел, Следственного комитета РФ, органов государственной охраны, Главного управления специальных программ президента РФ, органов прокуратуры РФ и государственной фельдъегерской службы РФ смогут бесплатно проезжать по платным автодорогам и участкам платных автодорог.
Ранее авторами инициативы подчеркивалось, что вопрос оперативного прибытия транспортных средств правоохранительных органов является определяющим для своевременного пресечения преступлений и административных правонарушений, а также задержания совершивших их лиц.
До принятия данного закона аналогичным правом на бесплатный проезд уже обладали некоторые ведомства и оперативные службы: полиция, пожарные, скорая помощь, военная автоинспекция и аварийно-спасательная служба.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
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