https://ria.ru/20250731/putin-2032721452.html

Путин подписал закон, разрешающий студентам преподавать

Путин подписал закон, разрешающий студентам преподавать - РИА Новости, 31.07.2025

Путин подписал закон, разрешающий студентам преподавать

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий студентам, окончившим третий курс непедагогических направлений и освоившим часть дисциплин по... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T21:29:00+03:00

2025-07-31T21:29:00+03:00

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общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий студентам, окончившим третий курс непедагогических направлений и освоившим часть дисциплин по педагогике (программу переподготовки), преподавать в школах и колледжах, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Законом предусматривается, что студенты вузов непедагогических специальностей, успешно окончившие третий курс, в том числе по дисциплинам в области педагогической деятельности, смогут стать преподавателями в школах и в колледжах, но только по школьным предметам, совпадающим с получаемой специальностью. Согласно документу, работодатель - школа или колледж - сам определяет соответствие непедагогической специальности студента учебным предметам, курсам, дисциплинам основного общего, среднего общего и начального общего образования. Также в колледжах по школьным предметам, совпадающим с получаемой специальностью и направлением подготовки, смогут преподавать студенты вузов педагогических специальностей, успешно прошедшие промежуточную аттестацию не менее чем за три года обучения. Закон, по мнению авторов, снизит кадровый дефицит, даст возможность студентам работать по профессии во время учёбы и повысит качество образования.

https://ria.ru/20250731/putin-2032710649.html

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общество, россия, владимир путин