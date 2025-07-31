https://ria.ru/20250731/putin-2032720587.html
Путин поручил провести анализ региональных мер повышения рождаемости
Путин поручил провести анализ региональных мер повышения рождаемости - РИА Новости, 31.07.2025
Путин поручил провести анализ региональных мер повышения рождаемости
Президент России Владимир Путин поручил до декабря провести анализ эффективности мероприятий региональных программ повышения рождаемости. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T21:11:00+03:00
2025-07-31T21:11:00+03:00
2025-07-31T21:11:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до декабря провести анализ эффективности мероприятий региональных программ повышения рождаемости. Соответствующий перечень поручений по итогам заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое состоялось 6 июня 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ совместно с комиссиями Государственного Совета РФ по направлениям "Продолжительная и активная жизнь" и "Семья" и исполнительными органами субъектов РФ с учетом ранее данных поручений… провести анализ эффективности мероприятий региональных программ повышения рождаемости", - говорится в документе. Срок исполнения – 1 декабря 2025 года.
https://ria.ru/20250714/putin-2029021150.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поручил провести анализ региональных мер повышения рождаемости
Путин поручил изучить эффективность региональных программ повышения рождаемости