https://ria.ru/20250731/putin-2032720192.html

Путин поручил представить доклады о внедрении новых технологий

Путин поручил представить доклады о внедрении новых технологий - РИА Новости, 31.07.2025

Путин поручил представить доклады о внедрении новых технологий

Президент России Владимир Путин поручил федеральным органам власти представить доклады о внедрении в различных сферах новых технологических решений, в том числе РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T21:08:00+03:00

2025-07-31T21:08:00+03:00

2025-07-31T21:08:00+03:00

россия

владимир путин

технологии

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил федеральным органам власти представить доклады о внедрении в различных сферах новых технологических решений, в том числе разрабатываемых в рамках национальных проектов. Глава государства ранее утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, которое состоялось 6 июня. Документ опубликован на сайта Кремля. "Федеральным органам исполнительной власти представить доклады о внедрении новых технологических решений, разрабатываемых в том числе в рамках национальных проектов по обеспечению технологического лидерства Российской Федерации, в деятельность по направлениям, соответствующим профилю каждого ведомства", - указано в поручениях. Эти доклады должны содержать перечень внедренных решений и этапы их реализации, а также целевые показатели, характеризующие эффективность внедренных решений. Кроме того, в докладах должны быть указаны объемы освоенных средств и источники финансирования, а также экспериментальные правовые режимы, используемые при необходимости для стимулирования внедрения решений. Доклады должны быть представлены до 1 марта 2026 года, а затем - один раз в год. Ответственными назначены руководители федеральных органов исполнительной власти.

https://ria.ru/20250729/tekhnologii-2032122223.html

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россия, владимир путин, технологии