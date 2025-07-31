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Путин подписал закон о содержании конвоируемых подозреваемых - РИА Новости, 31.07.2025
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20:58 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/putin-2032719003.html
Путин подписал закон о содержании конвоируемых подозреваемых
Путин подписал закон о содержании конвоируемых подозреваемых - РИА Новости, 31.07.2025
Путин подписал закон о содержании конвоируемых подозреваемых
Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий особенности содержания конвоируемых подозреваемых и обвиняемых в помещениях для временного... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T20:58:00+03:00
2025-07-31T20:58:00+03:00
россия
владимир путин
генеральная прокуратура рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий особенности содержания конвоируемых подозреваемых и обвиняемых в помещениях для временного пребывания, расположенных в зданиях судов, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон предусматривает, что в зданиях судов общей юрисдикции при наличии в них помещений для временного пребывания конвоируемых подозреваемых и обвиняемых норма площади на одного человека и требования к материально-техническому оснащению и санитарно-гигиеническому состоянию помещений для временного пребывания устанавливаются судебным департаментом при Верховном суде РФ. В то же время в зданиях судебных участков мировых судей при наличии в них помещений для временного пребывания норма площади на одного человека и требования к материально-техническому оснащению и санитарно-гигиеническому состоянию помещений для временного пребывания определяются законодательством субъекта РФ. Порядок охраны подозреваемых и обвиняемых, находящихся в помещениях для временного пребывания под охраной полиции, в том числе порядок приема пищи такими подозреваемыми и обвиняемыми и порядок организации оказания им медицинской помощи, определяется МВД России, по согласованию с ФСИН, Генпрокуратурой РФ и Судебным департаментом при Верховном суде РФ. Порядок охраны подозреваемых и обвиняемых, находящихся в помещениях для временного пребывания под охраной воинских частей или военной полиции ВС РФ, в том числе порядок приема пищи такими подозреваемыми и обвиняемыми и порядок организации оказания им медицинской помощи, определяется Минобороны РФ, по согласованию с Генпрокуратурой РФ и Судебным департаментом при Верховном суде РФ. Порядок охраны подозреваемых и обвиняемых, находящихся в помещениях для временного пребывания под охраной органов ФСБ, в том числе порядок приема пищи такими подозреваемыми и обвиняемыми и порядок организации оказания им медицинской помощи, определяется ФСБ России по согласованию с Генпрокуратурой РФ и Судебным департаментом при Верховном суде РФ. Закон вступит в силу с 1 августа 2026 года.
https://ria.ru/20250731/putin-2032715768.html
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россия, владимир путин, генеральная прокуратура рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Россия, Владимир Путин, Генеральная прокуратура РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
Путин подписал закон о содержании конвоируемых подозреваемых

Путин подписал закон об особенностях содержания подозреваемых в зданиях судов

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Павел Быркин
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий особенности содержания конвоируемых подозреваемых и обвиняемых в помещениях для временного пребывания, расположенных в зданиях судов, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон предусматривает, что в зданиях судов общей юрисдикции при наличии в них помещений для временного пребывания конвоируемых подозреваемых и обвиняемых норма площади на одного человека и требования к материально-техническому оснащению и санитарно-гигиеническому состоянию помещений для временного пребывания устанавливаются судебным департаментом при Верховном суде РФ.
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В то же время в зданиях судебных участков мировых судей при наличии в них помещений для временного пребывания норма площади на одного человека и требования к материально-техническому оснащению и санитарно-гигиеническому состоянию помещений для временного пребывания определяются законодательством субъекта РФ.
Порядок охраны подозреваемых и обвиняемых, находящихся в помещениях для временного пребывания под охраной полиции, в том числе порядок приема пищи такими подозреваемыми и обвиняемыми и порядок организации оказания им медицинской помощи, определяется МВД России, по согласованию с ФСИН, Генпрокуратурой РФ и Судебным департаментом при Верховном суде РФ.
Порядок охраны подозреваемых и обвиняемых, находящихся в помещениях для временного пребывания под охраной воинских частей или военной полиции ВС РФ, в том числе порядок приема пищи такими подозреваемыми и обвиняемыми и порядок организации оказания им медицинской помощи, определяется Минобороны РФ, по согласованию с Генпрокуратурой РФ и Судебным департаментом при Верховном суде РФ.
Порядок охраны подозреваемых и обвиняемых, находящихся в помещениях для временного пребывания под охраной органов ФСБ, в том числе порядок приема пищи такими подозреваемыми и обвиняемыми и порядок организации оказания им медицинской помощи, определяется ФСБ России по согласованию с Генпрокуратурой РФ и Судебным департаментом при Верховном суде РФ.
Закон вступит в силу с 1 августа 2026 года.
Заключенный - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
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22 января, 13:16
 
РоссияВладимир ПутинГенеральная прокуратура РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
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