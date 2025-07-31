https://ria.ru/20250731/putin-2032719003.html

Путин подписал закон о содержании конвоируемых подозреваемых

Путин подписал закон о содержании конвоируемых подозреваемых - РИА Новости, 31.07.2025

Путин подписал закон о содержании конвоируемых подозреваемых

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий особенности содержания конвоируемых подозреваемых и обвиняемых в помещениях для временного... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T20:58:00+03:00

2025-07-31T20:58:00+03:00

2025-07-31T20:58:00+03:00

россия

владимир путин

генеральная прокуратура рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий особенности содержания конвоируемых подозреваемых и обвиняемых в помещениях для временного пребывания, расположенных в зданиях судов, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон предусматривает, что в зданиях судов общей юрисдикции при наличии в них помещений для временного пребывания конвоируемых подозреваемых и обвиняемых норма площади на одного человека и требования к материально-техническому оснащению и санитарно-гигиеническому состоянию помещений для временного пребывания устанавливаются судебным департаментом при Верховном суде РФ. В то же время в зданиях судебных участков мировых судей при наличии в них помещений для временного пребывания норма площади на одного человека и требования к материально-техническому оснащению и санитарно-гигиеническому состоянию помещений для временного пребывания определяются законодательством субъекта РФ. Порядок охраны подозреваемых и обвиняемых, находящихся в помещениях для временного пребывания под охраной полиции, в том числе порядок приема пищи такими подозреваемыми и обвиняемыми и порядок организации оказания им медицинской помощи, определяется МВД России, по согласованию с ФСИН, Генпрокуратурой РФ и Судебным департаментом при Верховном суде РФ. Порядок охраны подозреваемых и обвиняемых, находящихся в помещениях для временного пребывания под охраной воинских частей или военной полиции ВС РФ, в том числе порядок приема пищи такими подозреваемыми и обвиняемыми и порядок организации оказания им медицинской помощи, определяется Минобороны РФ, по согласованию с Генпрокуратурой РФ и Судебным департаментом при Верховном суде РФ. Порядок охраны подозреваемых и обвиняемых, находящихся в помещениях для временного пребывания под охраной органов ФСБ, в том числе порядок приема пищи такими подозреваемыми и обвиняемыми и порядок организации оказания им медицинской помощи, определяется ФСБ России по согласованию с Генпрокуратурой РФ и Судебным департаментом при Верховном суде РФ. Закон вступит в силу с 1 августа 2026 года.

https://ria.ru/20250731/putin-2032715768.html

https://ria.ru/20250122/gosduma-1994962151.html

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россия, владимир путин, генеральная прокуратура рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)