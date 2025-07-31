Путин подписал закон о содержании конвоируемых подозреваемых
Путин подписал закон об особенностях содержания подозреваемых в зданиях судов
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий особенности содержания конвоируемых подозреваемых и обвиняемых в помещениях для временного пребывания, расположенных в зданиях судов, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон предусматривает, что в зданиях судов общей юрисдикции при наличии в них помещений для временного пребывания конвоируемых подозреваемых и обвиняемых норма площади на одного человека и требования к материально-техническому оснащению и санитарно-гигиеническому состоянию помещений для временного пребывания устанавливаются судебным департаментом при Верховном суде РФ.
В то же время в зданиях судебных участков мировых судей при наличии в них помещений для временного пребывания норма площади на одного человека и требования к материально-техническому оснащению и санитарно-гигиеническому состоянию помещений для временного пребывания определяются законодательством субъекта РФ.
Порядок охраны подозреваемых и обвиняемых, находящихся в помещениях для временного пребывания под охраной полиции, в том числе порядок приема пищи такими подозреваемыми и обвиняемыми и порядок организации оказания им медицинской помощи, определяется МВД России, по согласованию с ФСИН, Генпрокуратурой РФ и Судебным департаментом при Верховном суде РФ.
Порядок охраны подозреваемых и обвиняемых, находящихся в помещениях для временного пребывания под охраной воинских частей или военной полиции ВС РФ, в том числе порядок приема пищи такими подозреваемыми и обвиняемыми и порядок организации оказания им медицинской помощи, определяется Минобороны РФ, по согласованию с Генпрокуратурой РФ и Судебным департаментом при Верховном суде РФ.
Порядок охраны подозреваемых и обвиняемых, находящихся в помещениях для временного пребывания под охраной органов ФСБ, в том числе порядок приема пищи такими подозреваемыми и обвиняемыми и порядок организации оказания им медицинской помощи, определяется ФСБ России по согласованию с Генпрокуратурой РФ и Судебным департаментом при Верховном суде РФ.
Закон вступит в силу с 1 августа 2026 года.
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