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Путин подписал закон об организации морских перевозок между субъектами - РИА Новости, 31.07.2025
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20:54 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/putin-2032718652.html
Путин подписал закон об организации морских перевозок между субъектами
Путин подписал закон об организации морских перевозок между субъектами - РИА Новости, 31.07.2025
Путин подписал закон об организации морских перевозок между субъектами
Президент России Владимир Путин подписал закон, которым уточняются полномочия региональных властей в сфере транспортного обслуживания, соответствующий документ... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T20:54:00+03:00
2025-07-31T20:54:00+03:00
россия
владимир путин
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым уточняются полномочия региональных властей в сфере транспортного обслуживания, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон направлен на расширение самостоятельных полномочий субъектов Российской Федерации в вопросах организации транспортного сообщения. Предусматривается, что регионы смогут самостоятельно, за счет средств своих бюджетов, организовывать транспортное обслуживание населения морским транспортом между муниципальными образованиями в границах субъекта РФ. Также устанавливается, что эти полномочия относятся к предметам совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов. Согласно закону, региональные органы власти наделяются правом участвовать в организации межрегиональных перевозок автомобильным и электрическим наземным транспортом, а также воздушных и железнодорожных перевозок в пригородном и межмуниципальном сообщении.
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон об организации морских перевозок между субъектами

Путин подписал закон об организации морских перевозок между муниципалитетами

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым уточняются полномочия региональных властей в сфере транспортного обслуживания, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон направлен на расширение самостоятельных полномочий субъектов Российской Федерации в вопросах организации транспортного сообщения.
Предусматривается, что регионы смогут самостоятельно, за счет средств своих бюджетов, организовывать транспортное обслуживание населения морским транспортом между муниципальными образованиями в границах субъекта РФ. Также устанавливается, что эти полномочия относятся к предметам совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов.
Согласно закону, региональные органы власти наделяются правом участвовать в организации межрегиональных перевозок автомобильным и электрическим наземным транспортом, а также воздушных и железнодорожных перевозок в пригородном и межмуниципальном сообщении.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
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