https://ria.ru/20250731/putin-2032716514.html

Путин подписал закон о создании оператора реестра российского ПО

Путин подписал закон о создании оператора реестра российского ПО - РИА Новости, 31.07.2025

Путин подписал закон о создании оператора реестра российского ПО

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому правительство по представлению Минцифры определит некоммерческую организацию, осуществляющую... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T20:33:00+03:00

2025-07-31T20:33:00+03:00

2025-07-31T20:33:00+03:00

технологии

россия

владимир путин

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому правительство по представлению Минцифры определит некоммерческую организацию, осуществляющую функции оператора реестра российского программного обеспечения. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Законом также предусматривается наделение правительства РФ полномочием по установлению требований к обеспечению для инвалидов по зрению доступности информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, содержащейся на их официальных сайтах. Поправками ко второму чтению устанавливаются особенности включения в перечень российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, разработанных и используемых для собственных нужд российскими юридическими лицами, сведений о программах для электронных вычислительных машин и баз данных, исключительные права на которые принадлежат субъекту РФ – городу федерального значения Москве. Правительство РФ по представлению Минцифры определит НКО, осуществляющую функции оператора реестра российского программного обеспечения. Закрепляются требования, которым должна соответствовать такая организация. Устанавливаются требования, при соответствии которым разработчик российского программного обеспечения признается значимым. Минцифры России будет вести перечень таких разработчиков. Также Минцифры будет формировать и вести перечень российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, разработанных и используемых для собственных нужд российскими юридическими лицами, вести перечень доверенных российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Закон вступает в силу с 1 марта 2026 года. Как пояснял РИА Новости глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский, определение новых категорий отечественного ПО и его разработчиков – мера, отвечающая текущему моменту времени. По словам депутата, многие компании и разработчики создают уникальные продукты в рамках импортозамещения, и теперь они войдут в перечень отечественных программ, разработанных и используемых для собственных нужд российскими организациями. Он отметил, что также вводится категория доверенных программ и баз данных. В соответствующий перечень войдут 100% российские решения, отвечающие высочайшим требованиям безопасности. В целом, принятие закона ускорит исполнение поручения президента о поэтапном переходе на российское программное обеспечение, подчеркивал парламентарий.

https://ria.ru/20250731/roskomnadzor-2032711302.html

https://ria.ru/20250730/air-2032434692.html

https://ria.ru/20250731/putin-2032683534.html

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технологии, россия, владимир путин