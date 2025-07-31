Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о создании оператора реестра российского ПО - РИА Новости, 31.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:33 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/putin-2032716514.html
Путин подписал закон о создании оператора реестра российского ПО
Путин подписал закон о создании оператора реестра российского ПО - РИА Новости, 31.07.2025
Путин подписал закон о создании оператора реестра российского ПО
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому правительство по представлению Минцифры определит некоммерческую организацию, осуществляющую... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T20:33:00+03:00
2025-07-31T20:33:00+03:00
технологии
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869218852_0:4:3029:1708_1920x0_80_0_0_206b25b38485dd3a670d4977a39a0ead.jpg
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому правительство по представлению Минцифры определит некоммерческую организацию, осуществляющую функции оператора реестра российского программного обеспечения. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Законом также предусматривается наделение правительства РФ полномочием по установлению требований к обеспечению для инвалидов по зрению доступности информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, содержащейся на их официальных сайтах. Поправками ко второму чтению устанавливаются особенности включения в перечень российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, разработанных и используемых для собственных нужд российскими юридическими лицами, сведений о программах для электронных вычислительных машин и баз данных, исключительные права на которые принадлежат субъекту РФ – городу федерального значения Москве. Правительство РФ по представлению Минцифры определит НКО, осуществляющую функции оператора реестра российского программного обеспечения. Закрепляются требования, которым должна соответствовать такая организация. Устанавливаются требования, при соответствии которым разработчик российского программного обеспечения признается значимым. Минцифры России будет вести перечень таких разработчиков. Также Минцифры будет формировать и вести перечень российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, разработанных и используемых для собственных нужд российскими юридическими лицами, вести перечень доверенных российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Закон вступает в силу с 1 марта 2026 года. Как пояснял РИА Новости глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский, определение новых категорий отечественного ПО и его разработчиков – мера, отвечающая текущему моменту времени. По словам депутата, многие компании и разработчики создают уникальные продукты в рамках импортозамещения, и теперь они войдут в перечень отечественных программ, разработанных и используемых для собственных нужд российскими организациями. Он отметил, что также вводится категория доверенных программ и баз данных. В соответствующий перечень войдут 100% российские решения, отвечающие высочайшим требованиям безопасности. В целом, принятие закона ускорит исполнение поручения президента о поэтапном переходе на российское программное обеспечение, подчеркивал парламентарий.
https://ria.ru/20250731/roskomnadzor-2032711302.html
https://ria.ru/20250730/air-2032434692.html
https://ria.ru/20250731/putin-2032683534.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869218852_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_941127dd67ece0132fae28ed0dc514db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, владимир путин
Технологии, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон о создании оператора реестра российского ПО

Путин подписал закон о формировании реестра российского программного обеспечения

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому правительство по представлению Минцифры определит некоммерческую организацию, осуществляющую функции оператора реестра российского программного обеспечения.
Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Роскомнадзор направил операторам связи письма об удалении ПО Speedtest
Вчера, 19:59
Законом также предусматривается наделение правительства РФ полномочием по установлению требований к обеспечению для инвалидов по зрению доступности информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, содержащейся на их официальных сайтах.
Поправками ко второму чтению устанавливаются особенности включения в перечень российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, разработанных и используемых для собственных нужд российскими юридическими лицами, сведений о программах для электронных вычислительных машин и баз данных, исключительные права на которые принадлежат субъекту РФ – городу федерального значения Москве.
Правительство РФ по представлению Минцифры определит НКО, осуществляющую функции оператора реестра российского программного обеспечения. Закрепляются требования, которым должна соответствовать такая организация.
Устанавливаются требования, при соответствии которым разработчик российского программного обеспечения признается значимым. Минцифры России будет вести перечень таких разработчиков.
Человек работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Отечественная ИИ-платформа AIR подверглась хакерской атаке
30 июля, 17:52
Также Минцифры будет формировать и вести перечень российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, разработанных и используемых для собственных нужд российскими юридическими лицами, вести перечень доверенных российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.
Закон вступает в силу с 1 марта 2026 года.
Как пояснял РИА Новости глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский, определение новых категорий отечественного ПО и его разработчиков – мера, отвечающая текущему моменту времени. По словам депутата, многие компании и разработчики создают уникальные продукты в рамках импортозамещения, и теперь они войдут в перечень отечественных программ, разработанных и используемых для собственных нужд российскими организациями. Он отметил, что также вводится категория доверенных программ и баз данных.
В соответствующий перечень войдут 100% российские решения, отвечающие высочайшим требованиям безопасности. В целом, принятие закона ускорит исполнение поручения президента о поэтапном переходе на российское программное обеспечение, подчеркивал парламентарий.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля в бюджет
Вчера, 18:04
 
ТехнологииРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала