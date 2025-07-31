https://ria.ru/20250731/putin-2032715768.html

Путин подписал закон о прав подозреваемых на психологическую помощь

Путин подписал закон о прав подозреваемых на психологическую помощь - РИА Новости, 31.07.2025

Путин подписал закон о прав подозреваемых на психологическую помощь

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому подозреваемые и обвиняемые, которые содержатся в следственных изоляторах и тюрьмах, имеют... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T20:28:00+03:00

2025-07-31T20:28:00+03:00

2025-07-31T20:28:00+03:00

россия

владимир путин

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому подозреваемые и обвиняемые, которые содержатся в следственных изоляторах и тюрьмах, имеют право на психологическую помощь, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно тексту закона, подозреваемые и обвиняемые, в отношении которых в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу и которые содержатся в следственных изоляторах и тюрьмах, имеют также право на психологическую помощь, оказываемую сотрудниками психологической службы следственного изолятора в порядке, определяемом соответственно ФСИН и ФСБ России. При этом оказание психологической помощи подозреваемым и обвиняемым будет осуществляться только с их согласия. Также отмечается, что материально-техническое обеспечение уголовно-исполнительной системы осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на соответствующий год в порядке и по нормам, которые установлены федеральным органом уголовно-исполнительной системы, если иное не установлено федеральными законами. Кроме того, закон предусматривает право сотрудника уголовно-исполнительной системы лично или в составе подразделения применять спецсредства для задержания осужденных, уклоняющихся от отбывания уголовных наказаний, в случаях, если они оказывают физическое сопротивление или пытаются причинить вред окружающим либо себе.

https://ria.ru/20250731/zakon-2032707105.html

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россия, владимир путин, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)