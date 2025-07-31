https://ria.ru/20250731/putin-2032715768.html
Путин подписал закон о прав подозреваемых на психологическую помощь
Путин подписал закон о прав подозреваемых на психологическую помощь - РИА Новости, 31.07.2025
Путин подписал закон о прав подозреваемых на психологическую помощь
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому подозреваемые и обвиняемые, которые содержатся в следственных изоляторах и тюрьмах, имеют... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T20:28:00+03:00
2025-07-31T20:28:00+03:00
2025-07-31T20:28:00+03:00
россия
владимир путин
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому подозреваемые и обвиняемые, которые содержатся в следственных изоляторах и тюрьмах, имеют право на психологическую помощь, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно тексту закона, подозреваемые и обвиняемые, в отношении которых в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу и которые содержатся в следственных изоляторах и тюрьмах, имеют также право на психологическую помощь, оказываемую сотрудниками психологической службы следственного изолятора в порядке, определяемом соответственно ФСИН и ФСБ России. При этом оказание психологической помощи подозреваемым и обвиняемым будет осуществляться только с их согласия. Также отмечается, что материально-техническое обеспечение уголовно-исполнительной системы осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на соответствующий год в порядке и по нормам, которые установлены федеральным органом уголовно-исполнительной системы, если иное не установлено федеральными законами. Кроме того, закон предусматривает право сотрудника уголовно-исполнительной системы лично или в составе подразделения применять спецсредства для задержания осужденных, уклоняющихся от отбывания уголовных наказаний, в случаях, если они оказывают физическое сопротивление или пытаются причинить вред окружающим либо себе.
https://ria.ru/20250731/zakon-2032707105.html
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россия, владимир путин, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Владимир Путин, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Путин подписал закон о прав подозреваемых на психологическую помощь
Путин подписал закон о праве подозреваемых и обвиняемых на психпомощь