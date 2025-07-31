https://ria.ru/20250731/putin-2032715083.html
Путин подписал закон о разрешении на хранение наградного оружия
Путин подписал закон о разрешении на хранение наградного оружия - РИА Новости, 31.07.2025
Путин подписал закон о разрешении на хранение наградного оружия
Президент России Владимир Путин подписал закон о бессрочном действии разрешения на хранение и ношение наградного оружия и патронов к нему, соответствующий... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T20:26:00+03:00
2025-07-31T20:26:00+03:00
2025-07-31T23:18:00+03:00
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москва
владимир путин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
оборона
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о бессрочном действии разрешения на хранение и ношение наградного оружия и патронов к нему, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.В соответствии с новым законом, к боевому стрелковому и холодному оружию, предназначенному и произведенному для решения боевых и оперативно-служебных задач, относится ручное либо входящее в состав вооружения боевой техники или стационарных боевых комплексов огнестрельное оружие калибром до 20 мм и холодное оружие.Также в целях пресечения функционирования беспилотных воздушных, подводных и надводных судов и аппаратов, беспилотных транспортных средств и иных автоматизированных беспилотных комплексов либо реализации ведомственной охраной функций по содействию правоохранительным органам в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности в случаях, предусмотренных законом "О ведомственной охране", федеральные государственные органы, федеральные органы исполнительной власти, высший исполнительный орган субъекта РФ - города федерального значения Москвы и организации, имеющие право на создание ведомственной охраны, имеют право получать в территориальных органах федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия, во временное пользование боевое стрелковое оружие и патроны к нему, не включенные в перечень, утвержденный правительством РФ, для вооружения созданной ими в соответствии с законодательством РФ ведомственной охраны.Законом запрещается использование ведомственной охраной боевого стрелкового оружия и патронов к нему, не включенных в перечень, утвержденный правительством РФ, в целях, не предусмотренных законом "Об оружии", либо при получении уведомления Росгвардии, или ее территориального органа о необходимости сдачи таких оружия и патронов к нему.В указанных случаях в течение двух недель такое оружие и патроны к нему подлежат сдаче в выдавший их территориальный орган Росгвардии.Также закон устанавливает срок ввоза и вывоза гражданского и служебного оружия и патронов к нему, осуществляемого по разрешениям Росгвардии, выдаваемым юрлицам - сроком на шесть месяцев либо на срок проведения мероприятия, предусматривающего их временный ввоз в РФ или временный вывоз из РФ такого оружия и патронов к нему, но не превышающий шесть месяцев; гражданам - сроком на два месяца. Указанные разрешения не выдаются гражданам РФ и юрлицам при наличии обстоятельств, предусмотренных положениями законом "Об оружии".Документом устанавливается пятилетний срок действия разрешения на хранение оружия и патронов, выдаваемого Росгвардией или ее территориальным органом юридическим лицам, имеющим право на осуществление торговли гражданским и служебным оружием и патронами к нему на территории РФ. Разрешение на хранение и ношение наградного оружия и патронов к нему действует бессрочно.Также в документе прописана возможность награждения боевым короткоствольным ручным стрелковым оружием, гражданским огнестрельным оружием граждан РФ, достигших возраста 21 года, граждан РФ, не достигших возраста 21 года, прошедших либо проходящих военную службу, а также граждан, проходящих службу в государственных военизированных организациях и имеющих воинские звания либо специальные звания или классные чины юстиции. Также боевым холодным оружием либо гражданским холодным клинковым оружием могут награждаться совершеннолетние россияне.Закрепляется право гражданина РФ, награжденного короткоствольным огнестрельным оружием с нарезным стволом, а в случае его смерти наследника указанного лица, передать такое оружие юридическому лицу, в целях производства списанного оружия на основе такого оружия, за исключением оружия, имеющего культурную ценность.Патроны к такому оружию подлежат сдаче в Росгвардию, или ее территориальный орган либо в органы внутренних дел. Также закрепляется право наследника гражданина РФ, награжденного боевым холодным оружием, унаследовать его и владеть им.Закон вступил в силу.
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россия, москва, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), оборона
Россия, Москва, Владимир Путин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Оборона
Путин подписал закон о разрешении на хранение наградного оружия
Путин подписал закон о бессрочном разрешении на хранение наградного оружия
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон о бессрочном действии разрешения на хранение и ношение наградного оружия и патронов к нему, соответствующий документ размещен на сайте
официального опубликования правовых актов.
В соответствии с новым законом, к боевому стрелковому и холодному оружию, предназначенному и произведенному для решения боевых и оперативно-служебных задач, относится ручное либо входящее в состав вооружения боевой техники или стационарных боевых комплексов огнестрельное оружие калибром до 20 мм и холодное оружие.
Также в целях пресечения функционирования беспилотных воздушных, подводных и надводных судов и аппаратов, беспилотных транспортных средств и иных автоматизированных беспилотных комплексов либо реализации ведомственной охраной функций по содействию правоохранительным органам в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности в случаях, предусмотренных законом "О ведомственной охране", федеральные государственные органы, федеральные органы исполнительной власти, высший исполнительный орган субъекта РФ
- города федерального значения Москвы
и организации, имеющие право на создание ведомственной охраны, имеют право получать в территориальных органах федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия, во временное пользование боевое стрелковое оружие и патроны к нему, не включенные в перечень, утвержденный правительством РФ, для вооружения созданной ими в соответствии с законодательством РФ ведомственной охраны.
Законом запрещается использование ведомственной охраной боевого стрелкового оружия и патронов к нему, не включенных в перечень, утвержденный правительством РФ, в целях, не предусмотренных законом "Об оружии", либо при получении уведомления Росгвардии
, или ее территориального органа о необходимости сдачи таких оружия и патронов к нему.
В указанных случаях в течение двух недель такое оружие и патроны к нему подлежат сдаче в выдавший их территориальный орган Росгвардии.
Также закон устанавливает срок ввоза и вывоза гражданского и служебного оружия и патронов к нему, осуществляемого по разрешениям Росгвардии, выдаваемым юрлицам - сроком на шесть месяцев либо на срок проведения мероприятия, предусматривающего их временный ввоз в РФ или временный вывоз из РФ такого оружия и патронов к нему, но не превышающий шесть месяцев; гражданам - сроком на два месяца. Указанные разрешения не выдаются гражданам РФ и юрлицам при наличии обстоятельств, предусмотренных положениями законом "Об оружии".
Документом устанавливается пятилетний срок действия разрешения на хранение оружия и патронов, выдаваемого Росгвардией или ее территориальным органом юридическим лицам, имеющим право на осуществление торговли гражданским и служебным оружием и патронами к нему на территории РФ. Разрешение на хранение и ношение наградного оружия и патронов к нему действует бессрочно.
Также в документе прописана возможность награждения боевым короткоствольным ручным стрелковым оружием, гражданским огнестрельным оружием граждан РФ, достигших возраста 21 года, граждан РФ, не достигших возраста 21 года, прошедших либо проходящих военную службу, а также граждан, проходящих службу в государственных военизированных организациях и имеющих воинские звания либо специальные звания или классные чины юстиции. Также боевым холодным оружием либо гражданским холодным клинковым оружием могут награждаться совершеннолетние россияне.
Закрепляется право гражданина РФ, награжденного короткоствольным огнестрельным оружием с нарезным стволом, а в случае его смерти наследника указанного лица, передать такое оружие юридическому лицу, в целях производства списанного оружия на основе такого оружия, за исключением оружия, имеющего культурную ценность.
Патроны к такому оружию подлежат сдаче в Росгвардию, или ее территориальный орган либо в органы внутренних дел. Также закрепляется право наследника гражданина РФ, награжденного боевым холодным оружием, унаследовать его и владеть им.