https://ria.ru/20250731/putin-2032715083.html

Путин подписал закон о разрешении на хранение наградного оружия

Путин подписал закон о разрешении на хранение наградного оружия - РИА Новости, 31.07.2025

Путин подписал закон о разрешении на хранение наградного оружия

Президент России Владимир Путин подписал закон о бессрочном действии разрешения на хранение и ношение наградного оружия и патронов к нему, соответствующий... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T20:26:00+03:00

2025-07-31T20:26:00+03:00

2025-07-31T23:18:00+03:00

россия

москва

владимир путин

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

оборона

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1a/1780217186_0:67:2865:1679_1920x0_80_0_0_900b95278de255933a0ff7f52014941c.jpg

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о бессрочном действии разрешения на хранение и ношение наградного оружия и патронов к нему, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.В соответствии с новым законом, к боевому стрелковому и холодному оружию, предназначенному и произведенному для решения боевых и оперативно-служебных задач, относится ручное либо входящее в состав вооружения боевой техники или стационарных боевых комплексов огнестрельное оружие калибром до 20 мм и холодное оружие.Также в целях пресечения функционирования беспилотных воздушных, подводных и надводных судов и аппаратов, беспилотных транспортных средств и иных автоматизированных беспилотных комплексов либо реализации ведомственной охраной функций по содействию правоохранительным органам в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности в случаях, предусмотренных законом "О ведомственной охране", федеральные государственные органы, федеральные органы исполнительной власти, высший исполнительный орган субъекта РФ - города федерального значения Москвы и организации, имеющие право на создание ведомственной охраны, имеют право получать в территориальных органах федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия, во временное пользование боевое стрелковое оружие и патроны к нему, не включенные в перечень, утвержденный правительством РФ, для вооружения созданной ими в соответствии с законодательством РФ ведомственной охраны.Законом запрещается использование ведомственной охраной боевого стрелкового оружия и патронов к нему, не включенных в перечень, утвержденный правительством РФ, в целях, не предусмотренных законом "Об оружии", либо при получении уведомления Росгвардии, или ее территориального органа о необходимости сдачи таких оружия и патронов к нему.В указанных случаях в течение двух недель такое оружие и патроны к нему подлежат сдаче в выдавший их территориальный орган Росгвардии.Также закон устанавливает срок ввоза и вывоза гражданского и служебного оружия и патронов к нему, осуществляемого по разрешениям Росгвардии, выдаваемым юрлицам - сроком на шесть месяцев либо на срок проведения мероприятия, предусматривающего их временный ввоз в РФ или временный вывоз из РФ такого оружия и патронов к нему, но не превышающий шесть месяцев; гражданам - сроком на два месяца. Указанные разрешения не выдаются гражданам РФ и юрлицам при наличии обстоятельств, предусмотренных положениями законом "Об оружии".Документом устанавливается пятилетний срок действия разрешения на хранение оружия и патронов, выдаваемого Росгвардией или ее территориальным органом юридическим лицам, имеющим право на осуществление торговли гражданским и служебным оружием и патронами к нему на территории РФ. Разрешение на хранение и ношение наградного оружия и патронов к нему действует бессрочно.Также в документе прописана возможность награждения боевым короткоствольным ручным стрелковым оружием, гражданским огнестрельным оружием граждан РФ, достигших возраста 21 года, граждан РФ, не достигших возраста 21 года, прошедших либо проходящих военную службу, а также граждан, проходящих службу в государственных военизированных организациях и имеющих воинские звания либо специальные звания или классные чины юстиции. Также боевым холодным оружием либо гражданским холодным клинковым оружием могут награждаться совершеннолетние россияне.Закрепляется право гражданина РФ, награжденного короткоствольным огнестрельным оружием с нарезным стволом, а в случае его смерти наследника указанного лица, передать такое оружие юридическому лицу, в целях производства списанного оружия на основе такого оружия, за исключением оружия, имеющего культурную ценность.Патроны к такому оружию подлежат сдаче в Росгвардию, или ее территориальный орган либо в органы внутренних дел. Также закрепляется право наследника гражданина РФ, награжденного боевым холодным оружием, унаследовать его и владеть им.Закон вступил в силу.

https://ria.ru/20250223/putin-2001059133.html

https://ria.ru/20250707/putin-2027705162.html

https://ria.ru/20250611/putin-2022375156.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), оборона