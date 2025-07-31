https://ria.ru/20250731/putin-2032714474.html

Путин поддержал запрет фильмов, дискредитирующих традиционные ценности

Путин поддержал запрет фильмов, дискредитирующих традиционные ценности - РИА Новости, 31.07.2025

Путин поддержал запрет фильмов, дискредитирующих традиционные ценности

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий владельцев аудиовизуальных сервисов блокировать фильмы, дискредитирующие или пропагандирующие... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T20:21:00+03:00

2025-07-31T20:21:00+03:00

2025-07-31T20:21:00+03:00

россия

владимир путин

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

общество

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий владельцев аудиовизуальных сервисов блокировать фильмы, дискредитирующие или пропагандирующие отрицание традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон возлагает на владельцев аудиовизуальных сервисов и социальных сетей обязанность не допускать распространение произведений, которые содержат материалы, отрицающие традиционные российские духовно-нравственные ценности. Также предусматривается обязанность владельцев таких сервисов в течение суток с момента получения требования Роскомнадзора прекратить распространение материалов, в отношении которых Минкультуры РФ "принято решение об отказе в предоставлении прокатного удостоверения или об отзыве прокатного удостоверения либо выдано заключение о наличии материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности и (или) пропагандирующие их отрицание". Закон также распространяет требование удалить такие материалы на владельцев страниц в социальных сетях, доступ к которым в течение суток составляет более 500 тысяч пользователей. Законом также устанавливается, что наличие в фильмах вышеуказанных материалов будет являться основанием для отказа в выдачи прокатного удостоверения на фильм. Кроме того, Минкультуры России наделяется полномочиями по внесению изменений в ранее предоставленное прокатное удостоверение в целях актуализации сведений о запрете распространения фильма среди детей или сведений об ограничении распространения фильма среди детей определенных возрастных категорий в ранее выданном прокатном удостоверении. Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.

https://ria.ru/20250615/putin-2022951966.html

https://ria.ru/20250726/opros-2031640632.html

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россия, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество