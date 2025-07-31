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Путин поддержал запрет фильмов, дискредитирующих традиционные ценности - РИА Новости, 31.07.2025
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20:21 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/putin-2032714474.html
Путин поддержал запрет фильмов, дискредитирующих традиционные ценности
Путин поддержал запрет фильмов, дискредитирующих традиционные ценности - РИА Новости, 31.07.2025
Путин поддержал запрет фильмов, дискредитирующих традиционные ценности
Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий владельцев аудиовизуальных сервисов блокировать фильмы, дискредитирующие или пропагандирующие... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T20:21:00+03:00
2025-07-31T20:21:00+03:00
россия
владимир путин
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий владельцев аудиовизуальных сервисов блокировать фильмы, дискредитирующие или пропагандирующие отрицание традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон возлагает на владельцев аудиовизуальных сервисов и социальных сетей обязанность не допускать распространение произведений, которые содержат материалы, отрицающие традиционные российские духовно-нравственные ценности. Также предусматривается обязанность владельцев таких сервисов в течение суток с момента получения требования Роскомнадзора прекратить распространение материалов, в отношении которых Минкультуры РФ "принято решение об отказе в предоставлении прокатного удостоверения или об отзыве прокатного удостоверения либо выдано заключение о наличии материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности и (или) пропагандирующие их отрицание". Закон также распространяет требование удалить такие материалы на владельцев страниц в социальных сетях, доступ к которым в течение суток составляет более 500 тысяч пользователей. Законом также устанавливается, что наличие в фильмах вышеуказанных материалов будет являться основанием для отказа в выдачи прокатного удостоверения на фильм. Кроме того, Минкультуры России наделяется полномочиями по внесению изменений в ранее предоставленное прокатное удостоверение в целях актуализации сведений о запрете распространения фильма среди детей или сведений об ограничении распространения фильма среди детей определенных возрастных категорий в ранее выданном прокатном удостоверении. Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.
https://ria.ru/20250615/putin-2022951966.html
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россия, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество
Россия, Владимир Путин, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Общество
Путин поддержал запрет фильмов, дискредитирующих традиционные ценности

Путин подписал закон о блокировке дискредитирующих традиционные ценности фильмов

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий владельцев аудиовизуальных сервисов блокировать фильмы, дискредитирующие или пропагандирующие отрицание традиционных российских духовно-нравственных ценностей.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Путин: Либерализм превратился в тоталитаризм - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
Путин рассказал, почему России нужны традиционные ценности
15 июня, 13:21
Закон возлагает на владельцев аудиовизуальных сервисов и социальных сетей обязанность не допускать распространение произведений, которые содержат материалы, отрицающие традиционные российские духовно-нравственные ценности.
Также предусматривается обязанность владельцев таких сервисов в течение суток с момента получения требования Роскомнадзора прекратить распространение материалов, в отношении которых Минкультуры РФ "принято решение об отказе в предоставлении прокатного удостоверения или об отзыве прокатного удостоверения либо выдано заключение о наличии материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности и (или) пропагандирующие их отрицание". Закон также распространяет требование удалить такие материалы на владельцев страниц в социальных сетях, доступ к которым в течение суток составляет более 500 тысяч пользователей.
Законом также устанавливается, что наличие в фильмах вышеуказанных материалов будет являться основанием для отказа в выдачи прокатного удостоверения на фильм.
Кроме того, Минкультуры России наделяется полномочиями по внесению изменений в ранее предоставленное прокатное удостоверение в целях актуализации сведений о запрете распространения фильма среди детей или сведений об ограничении распространения фильма среди детей определенных возрастных категорий в ранее выданном прокатном удостоверении.
Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.
Семья - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
Более половины россиян хотят сохранить традиционные ценности, показал опрос
26 июля, 18:08
 
РоссияВладимир ПутинФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Общество
 
 
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