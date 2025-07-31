https://ria.ru/20250731/putin-2032714159.html

Путин поручил принять дополнительные меры по ряду нацпроектов

Путин поручил принять дополнительные меры по ряду нацпроектов - РИА Новости, 31.07.2025

Путин поручил принять дополнительные меры по ряду нацпроектов

Президент России Владимир Путин поручил принять дополнительные меры для достижения показателей нацпроектов "Продолжительная и активная жизнь" и "Семья". РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T20:20:00+03:00

2025-07-31T20:20:00+03:00

2025-07-31T20:20:00+03:00

общество

россия

владимир путин

михаил мишустин

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил принять дополнительные меры для достижения показателей нацпроектов "Продолжительная и активная жизнь" и "Семья". Соответствующий перечень поручений по итогам заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое состоялось 6 июня 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ совместно с комиссиями Государственного совета РФ по направлениям "Продолжительная и активная жизнь" и "Семья" и исполнительными органами субъектов РФ с учетом ранее данных поручений… принять дополнительные меры, обеспечивающие достижение запланированных показателей национальных проектов "Продолжительная и активная жизнь" и "Семья", - говорится в документе. Доклад по данному поручению ожидается до 1 ноября 2025 года, далее – один раз в квартал. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов РФ.

https://ria.ru/20250220/dolja-2000498680.html

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общество, россия, владимир путин, михаил мишустин