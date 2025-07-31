Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил принять дополнительные меры по ряду нацпроектов - РИА Новости, 31.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:20 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/putin-2032714159.html
Путин поручил принять дополнительные меры по ряду нацпроектов
Путин поручил принять дополнительные меры по ряду нацпроектов - РИА Новости, 31.07.2025
Путин поручил принять дополнительные меры по ряду нацпроектов
Президент России Владимир Путин поручил принять дополнительные меры для достижения показателей нацпроектов "Продолжительная и активная жизнь" и "Семья". РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T20:20:00+03:00
2025-07-31T20:20:00+03:00
общество
россия
владимир путин
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_199:0:3029:1592_1920x0_80_0_0_212664029b7654169f96f0eb9ad593e9.jpg
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил принять дополнительные меры для достижения показателей нацпроектов "Продолжительная и активная жизнь" и "Семья". Соответствующий перечень поручений по итогам заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое состоялось 6 июня 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ совместно с комиссиями Государственного совета РФ по направлениям "Продолжительная и активная жизнь" и "Семья" и исполнительными органами субъектов РФ с учетом ранее данных поручений… принять дополнительные меры, обеспечивающие достижение запланированных показателей национальных проектов "Продолжительная и активная жизнь" и "Семья", - говорится в документе. Доклад по данному поручению ожидается до 1 ноября 2025 года, далее – один раз в квартал. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов РФ.
https://ria.ru/20250220/dolja-2000498680.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_3d966a602b3d903c0ea6fd03a17b2215.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, михаил мишустин
Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поручил принять дополнительные меры по ряду нацпроектов

Путин поручил доработать нацпроекты "Продолжительная и активная жизнь" и "Семья"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил принять дополнительные меры для достижения показателей нацпроектов "Продолжительная и активная жизнь" и "Семья".
Соответствующий перечень поручений по итогам заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое состоялось 6 июня 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству РФ совместно с комиссиями Государственного совета РФ по направлениям "Продолжительная и активная жизнь" и "Семья" и исполнительными органами субъектов РФ с учетом ранее данных поручений… принять дополнительные меры, обеспечивающие достижение запланированных показателей национальных проектов "Продолжительная и активная жизнь" и "Семья", - говорится в документе.
Доклад по данному поручению ожидается до 1 ноября 2025 года, далее – один раз в квартал.
Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов РФ.
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Голикова рассказала о перспективах нацпроекта "Семья"
20 февраля, 11:20
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала