https://ria.ru/20250731/putin-2032714000.html
Путин поручил завершить формирование нормативно-правовой базы нацпроектов
Путин поручил завершить формирование нормативно-правовой базы нацпроектов - РИА Новости, 31.07.2025
Путин поручил завершить формирование нормативно-правовой базы нацпроектов
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября завершить формирование нормативно-правовой базы, необходимой для реализации нацпроектов до 2030... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T20:18:00+03:00
2025-07-31T20:18:00+03:00
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября завершить формирование нормативно-правовой базы, необходимой для реализации нацпроектов до 2030 года, сообщается на сайте Кремля. Глава государства утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, который состоялся 6 июня. "Правительству Российской Федерации в рамках реализации мероприятий по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года обеспечить завершение формирования нормативно-правовой базы, необходимой для реализации национальных и федеральных проектов, включая утверждение методик расчета целевых показателей и правил финансирования (софинансирования) таких проектов", - сообщается в поручении. Указанный срок 1 сентября. Также президент поручил обеспечить актуализацию значений целевых показателей Единого плана по достижению национальных целей развития РЫ до 2030 года и на перспективу до 2036 года и национальных проектов с учетом результатов, достигнутых в 2024 году и первом полугодии 2025 года, в том числе с учетом опережающей динамики достижения отдельных целевых показателей.
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин поручил завершить формирование нормативно-правовой базы нацпроектов
Путин поручил до 1 сентября завершить формирование нормативной базы нацпроектов
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября завершить формирование нормативно-правовой базы, необходимой для реализации нацпроектов до 2030 года, сообщается на сайте
Кремля.
Глава государства утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, который состоялся 6 июня.
"Правительству Российской Федерации в рамках реализации мероприятий по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года обеспечить завершение формирования нормативно-правовой базы, необходимой для реализации национальных и федеральных проектов, включая утверждение методик расчета целевых показателей и правил финансирования (софинансирования) таких проектов", - сообщается в поручении. Указанный срок 1 сентября.
Также президент поручил обеспечить актуализацию значений целевых показателей Единого плана по достижению национальных целей развития РЫ до 2030 года и на перспективу до 2036 года и национальных проектов с учетом результатов, достигнутых в 2024 году и первом полугодии 2025 года, в том числе с учетом опережающей динамики достижения отдельных целевых показателей.