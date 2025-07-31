https://ria.ru/20250731/putin-2032714000.html

Путин поручил завершить формирование нормативно-правовой базы нацпроектов

Путин поручил завершить формирование нормативно-правовой базы нацпроектов - РИА Новости, 31.07.2025

Путин поручил завершить формирование нормативно-правовой базы нацпроектов

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября завершить формирование нормативно-правовой базы, необходимой для реализации нацпроектов до 2030... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T20:18:00+03:00

2025-07-31T20:18:00+03:00

2025-07-31T20:20:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969966241_0:84:3086:1820_1920x0_80_0_0_faad885677221c20053be1a879e99e9c.jpg

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября завершить формирование нормативно-правовой базы, необходимой для реализации нацпроектов до 2030 года, сообщается на сайте Кремля. Глава государства утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, который состоялся 6 июня. "Правительству Российской Федерации в рамках реализации мероприятий по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года обеспечить завершение формирования нормативно-правовой базы, необходимой для реализации национальных и федеральных проектов, включая утверждение методик расчета целевых показателей и правил финансирования (софинансирования) таких проектов", - сообщается в поручении. Указанный срок 1 сентября. Также президент поручил обеспечить актуализацию значений целевых показателей Единого плана по достижению национальных целей развития РЫ до 2030 года и на перспективу до 2036 года и национальных проектов с учетом результатов, достигнутых в 2024 году и первом полугодии 2025 года, в том числе с учетом опережающей динамики достижения отдельных целевых показателей.

https://ria.ru/20250731/putin-2032713655.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, владимир путин