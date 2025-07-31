https://ria.ru/20250731/putin-2032713655.html

Путин поручил проработать механизм привлечения граждан к нацпроектам

Путин поручил проработать механизм привлечения граждан к нацпроектам - РИА Новости, 31.07.2025

Путин поручил проработать механизм привлечения граждан к нацпроектам

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с Народным фронтом проработать механизм широкого привлечения граждан и органов местного... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T20:15:00+03:00

2025-07-31T20:15:00+03:00

2025-07-31T20:20:00+03:00

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с Народным фронтом проработать механизм широкого привлечения граждан и органов местного самоуправления к реализации национальных проектов, соответствующий перечень поручений по итогам заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое состоялось 6 июня 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации подготовить совместно с Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию" и представить предложения: по внедрению механизма широкого привлечения граждан и органов территориального общественного самоуправления к реализации национальных проектов, определив форматы их участия в мероприятиях по здоровьесбережению, профилактике заболеваний, диспансеризации населения и благоустройству дворовых территорий, а также в семейных инициативах", - говорится в тексте документа. Срок выполнения до 1 ноября 2025 года.

https://ria.ru/20250731/putin-2032711586.html

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общество, владимир путин, россия