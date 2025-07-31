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Путин поручил увеличить срок электронной записи к врачам - РИА Новости, 31.07.2025
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20:12 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/putin-2032713323.html
Путин поручил увеличить срок электронной записи к врачам
Путин поручил увеличить срок электронной записи к врачам - РИА Новости, 31.07.2025
Путин поручил увеличить срок электронной записи к врачам
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с Народным фронтом рассмотреть возможность увеличения срока электронной записи к мединским... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T20:12:00+03:00
2025-07-31T20:12:00+03:00
общество
россия
владимир путин
медицина
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с Народным фронтом рассмотреть возможность увеличения срока электронной записи к мединским специалистам, в том числе в сельской местности, до одного месяца и более, сообщается на сайте Кремля. Глава государства утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, который состоялся 6 июня. "Правительству Российской Федерации подготовить совместно с общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию" и представить предложения: по развитию института врачей общей практики в целях повышения доступности первичной медицинской помощи, в том числе в сельской местности, рассмотрев возможность увеличения срока электронной записи к специалистам до одного месяца и более", - говорится в тексте документа. Срок выполнения - до 1 ноября 2025 года.
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общество, россия, владимир путин, медицина
Общество, Россия, Владимир Путин, Медицина
Путин поручил увеличить срок электронной записи к врачам

Путин поручил увеличить срок электронной записи к медицинским специалистам

© РИА Новости / Алексей ФилипповВрач проводит осмотр
Врач проводит осмотр - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Врач проводит осмотр. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с Народным фронтом рассмотреть возможность увеличения срока электронной записи к мединским специалистам, в том числе в сельской местности, до одного месяца и более, сообщается на сайте Кремля.
Глава государства утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, который состоялся 6 июня.
"Правительству Российской Федерации подготовить совместно с общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию" и представить предложения: по развитию института врачей общей практики в целях повышения доступности первичной медицинской помощи, в том числе в сельской местности, рассмотрев возможность увеличения срока электронной записи к специалистам до одного месяца и более", - говорится в тексте документа.
Срок выполнения - до 1 ноября 2025 года.
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