https://ria.ru/20250731/putin-2032713323.html

Путин поручил увеличить срок электронной записи к врачам

Путин поручил увеличить срок электронной записи к врачам - РИА Новости, 31.07.2025

Путин поручил увеличить срок электронной записи к врачам

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с Народным фронтом рассмотреть возможность увеличения срока электронной записи к мединским... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T20:12:00+03:00

2025-07-31T20:12:00+03:00

2025-07-31T20:12:00+03:00

общество

россия

владимир путин

медицина

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с Народным фронтом рассмотреть возможность увеличения срока электронной записи к мединским специалистам, в том числе в сельской местности, до одного месяца и более, сообщается на сайте Кремля. Глава государства утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, который состоялся 6 июня. "Правительству Российской Федерации подготовить совместно с общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию" и представить предложения: по развитию института врачей общей практики в целях повышения доступности первичной медицинской помощи, в том числе в сельской местности, рассмотрев возможность увеличения срока электронной записи к специалистам до одного месяца и более", - говорится в тексте документа. Срок выполнения - до 1 ноября 2025 года.

https://ria.ru/20250731/kamchatka-2032544838.html

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общество, россия, владимир путин, медицина