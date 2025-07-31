Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил создать базу для привлечения частных инвестиций в космос - РИА Новости, 31.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:12 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/putin-2032713047.html
Путин поручил создать базу для привлечения частных инвестиций в космос
Путин поручил создать базу для привлечения частных инвестиций в космос - РИА Новости, 31.07.2025
Путин поручил создать базу для привлечения частных инвестиций в космос
Президент РФ Владимир Путин поручил до октября сформировать нормативно-правовую базу для привлечения частных инвестиций в проекты в сфере космоса. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T20:12:00+03:00
2025-07-31T20:12:00+03:00
россия
владимир путин
михаил мишустин
дмитрий баканов
роскосмос
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_0:28:3191:1823_1920x0_80_0_0_9b7e20df3b72486a61b77c1bdc086712.jpg
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил до октября сформировать нормативно-правовую базу для привлечения частных инвестиций в проекты в сфере космоса. Соответствующий перечень поручений по итогам заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое состоялось 6 июня 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с Госкорпорацией "Роскосмос"... с учетом ранее данных поручений обеспечить формирование нормативно-правовой базы в целях привлечения частных инвестиций для реализации проектов в сфере космической деятельности, в том числе создав условия для увеличения доли внебюджетного финансирования в общем объеме финансирования национального проекта "Развитие космической деятельности Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", а также предусмотрев устранение регуляторных барьеров, препятствующих расширению участия частных организаций в космической деятельности, и упрощение для таких организаций доступа к научной и испытательной инфраструктуре", - говорится в перечне. Доклад необходимо представить до 1 октября 2025 года, ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.
https://ria.ru/20250606/putin-2021363484.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_460:0:3191:2048_1920x0_80_0_0_17c37c9ba992bf5611d1d3508579c542.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, михаил мишустин, дмитрий баканов, роскосмос, экономика
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Дмитрий Баканов, Роскосмос, Экономика
Путин поручил создать базу для привлечения частных инвестиций в космос

Путин поручил создать нормативно-правовую базу для частных инвестиций в космос

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил до октября сформировать нормативно-правовую базу для привлечения частных инвестиций в проекты в сфере космоса.
Соответствующий перечень поручений по итогам заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое состоялось 6 июня 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с Госкорпорацией "Роскосмос"... с учетом ранее данных поручений обеспечить формирование нормативно-правовой базы в целях привлечения частных инвестиций для реализации проектов в сфере космической деятельности, в том числе создав условия для увеличения доли внебюджетного финансирования в общем объеме финансирования национального проекта "Развитие космической деятельности Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", а также предусмотрев устранение регуляторных барьеров, препятствующих расширению участия частных организаций в космической деятельности, и упрощение для таких организаций доступа к научной и испытательной инфраструктуре", - говорится в перечне.
Доклад необходимо представить до 1 октября 2025 года, ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Россия гордится достижениями в космосе, заявил Путин
6 июня, 16:21
 
РоссияВладимир ПутинМихаил МишустинДмитрий БакановРоскосмосЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала