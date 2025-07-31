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Путин поручил создать базу для привлечения частных инвестиций в космос
Путин поручил создать базу для привлечения частных инвестиций в космос - РИА Новости, 31.07.2025
Путин поручил создать базу для привлечения частных инвестиций в космос
Президент РФ Владимир Путин поручил до октября сформировать нормативно-правовую базу для привлечения частных инвестиций в проекты в сфере космоса. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T20:12:00+03:00
2025-07-31T20:12:00+03:00
2025-07-31T20:12:00+03:00
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил до октября сформировать нормативно-правовую базу для привлечения частных инвестиций в проекты в сфере космоса. Соответствующий перечень поручений по итогам заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое состоялось 6 июня 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с Госкорпорацией "Роскосмос"... с учетом ранее данных поручений обеспечить формирование нормативно-правовой базы в целях привлечения частных инвестиций для реализации проектов в сфере космической деятельности, в том числе создав условия для увеличения доли внебюджетного финансирования в общем объеме финансирования национального проекта "Развитие космической деятельности Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", а также предусмотрев устранение регуляторных барьеров, препятствующих расширению участия частных организаций в космической деятельности, и упрощение для таких организаций доступа к научной и испытательной инфраструктуре", - говорится в перечне. Доклад необходимо представить до 1 октября 2025 года, ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.
https://ria.ru/20250606/putin-2021363484.html
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россия, владимир путин, михаил мишустин, дмитрий баканов, роскосмос, экономика
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Дмитрий Баканов, Роскосмос, Экономика
Путин поручил создать базу для привлечения частных инвестиций в космос
Путин поручил создать нормативно-правовую базу для частных инвестиций в космос