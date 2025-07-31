https://ria.ru/20250731/putin-2032712717.html

Путин поручил изменить правила предоставления спутниковых снимков

Путин поручил изменить правила предоставления спутниковых снимков - РИА Новости, 31.07.2025

Путин поручил изменить правила предоставления спутниковых снимков

Президент России Владимир Путин поручил кабмину и "Роскосмосу" обеспечить внесение изменений в нормативные правовые акты РФ в целях начала реализации не позднее РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T20:08:00+03:00

2025-07-31T20:08:00+03:00

2025-07-31T20:21:00+03:00

общество

россия

владимир путин

роскосмос

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и "Роскосмосу" обеспечить внесение изменений в нормативные правовые акты РФ в целях начала реализации не позднее 2026 года рыночной модели предоставления спутниковых снимков. Соответствующий перечень поручений по итогам заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое состоялось 6 июня 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ совместно с Госкорпорацией "Роскосмос"… обеспечить внесение изменений в нормативные правовые акты РФ в целях начала реализации не позднее 2026 года рыночной модели предоставления данных дистанционного зондирования Земли из космоса (в том числе спутниковых снимков высокого, менее 1 метра, разрешения), полученных с использованием отечественной орбитальной группировки", - говорится в тексте поручений. Срок исполнения - 1 октября 2025 года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.

https://ria.ru/20250603/bpla-2020713593.html

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общество, россия, владимир путин, роскосмос