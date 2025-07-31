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Путин поручил создать единую систему идентификации беспилотников
Путин поручил создать единую систему идентификации беспилотников - РИА Новости, 31.07.2025
Путин поручил создать единую систему идентификации беспилотников
Президент России Владимир Путин поручил правительству до сентября 2025 года завершить формирование нормативно-правовой базы по единой системе идентификации... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T19:59:00+03:00
2025-07-31T19:59:00+03:00
2025-07-31T19:59:00+03:00
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до сентября 2025 года завершить формирование нормативно-правовой базы по единой системе идентификации беспилотных воздушных судов, следует из перечня поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. "Правительству Российской Федерации: … с учетом ранее данных поручений в целях опережающего развития беспилотных авиационных систем завершить формирование нормативно-правовой базы, предусматривающей: … единую систему идентификации беспилотных воздушных судов, используемых в интересах российской экономики", - говорится в перечне, опубликованном на сайте Кремля.
https://ria.ru/20250321/porucheniya-2006465809.html
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безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин поручил создать единую систему идентификации беспилотников
Путин поручил до сентября сформировать базу по единой системе идентификации БПЛА