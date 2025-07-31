https://ria.ru/20250731/putin-2032710798.html

Путин поручил завершить переход к новому механизму льготного кредитования

Путин поручил завершить переход к новому механизму льготного кредитования - РИА Новости, 31.07.2025

Путин поручил завершить переход к новому механизму льготного кредитования

Президент РФ Владимир Путин поручил Правительству РФ завершить переход к новому механизму реализации программ льготного кредитования, включая поддержку... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T19:58:00+03:00

2025-07-31T19:58:00+03:00

2025-07-31T19:58:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил Правительству РФ завершить переход к новому механизму реализации программ льготного кредитования, включая поддержку инвестпроектов. Соответствующий перечень поручений по итогам заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое состоялось 6 июня 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации... с учетом ранее данных поручений обеспечить завершение перехода к новому механизму реализации программ льготного кредитования, включающему в себя в том числе поддержку инвестиционных проектов в виде капитальных грантов", - говорится в перечне. Доклад необходимо представить до 1 августа 2025 года.

https://ria.ru/20250723/putin-2030885716.html

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экономика, россия, владимир путин