https://ria.ru/20250731/putin-2032710649.html
Путин поручил подготовить предложения по снижению нагрузки на учителей
Путин поручил подготовить предложения по снижению нагрузки на учителей - РИА Новости, 31.07.2025
Путин поручил подготовить предложения по снижению нагрузки на учителей
Президент России Владимир Путин поручил кабмину и Народному фронту представить к 1 ноября предложения по снижению административной нагрузки на учителей в... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T19:57:00+03:00
2025-07-31T19:57:00+03:00
2025-07-31T20:21:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и Народному фронту представить к 1 ноября предложения по снижению административной нагрузки на учителей в школах, соответствующий перечень поручений по итогам заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое состоялось 6 июня 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации подготовить совместно с Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию" и представить предложения: по снижению административной нагрузки на педагогических работников общеобразовательных организаций, включая анализ форм отчетности и регламентов, с привлечением к обсуждению этого вопроса Рособрнадзора и педагогического сообщества", - говорится в документе. Срок выполнения до 1 ноября 2025 года.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поручил подготовить предложения по снижению нагрузки на учителей
Путин поручил до ноября подготовить предложения по снижению нагрузки на учителей