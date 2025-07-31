https://ria.ru/20250731/putin-2032710485.html

Путин поручил доработать проекты по обеспечению технологического лидерства

Путин поручил доработать проекты по обеспечению технологического лидерства - РИА Новости, 31.07.2025

Путин поручил доработать проекты по обеспечению технологического лидерства

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября доработать национальные проекты по обеспечению технологического лидерства РФ,... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T19:54:00+03:00

2025-07-31T19:54:00+03:00

2025-07-31T20:37:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября доработать национальные проекты по обеспечению технологического лидерства РФ, соответствующий перечень поручений по итогам заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое состоялось 6 июня 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации... с учетом ранее данных поручений организовать доработку национальных проектов по обеспечению технологического лидерства Российской Федерации, предусмотрев включение в каждый такой национальный проект мероприятий и показателей, характеризующих технологическое лидерство в соответствующей сфере... Срок – 1 сентября 2025 года", - говорится в документе.Также президент поручил предусмотреть включение в нацпроекты по обеспечению технологического лидерства РФ показателей комплексной оценки уровня технологического суверенитета в приоритетных отраслях экономики. Если поручение по этому вопросу не будет выполнено вовремя, необходимо будет предоставить доклад о причинах.

https://ria.ru/20250428/mishustin-2013809111.html

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экономика, россия, владимир путин