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Путин поручил доработать проекты по обеспечению технологического лидерства - РИА Новости, 31.07.2025
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19:54 31.07.2025 (обновлено: 20:37 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/putin-2032710485.html
Путин поручил доработать проекты по обеспечению технологического лидерства
Путин поручил доработать проекты по обеспечению технологического лидерства - РИА Новости, 31.07.2025
Путин поручил доработать проекты по обеспечению технологического лидерства
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября доработать национальные проекты по обеспечению технологического лидерства РФ,... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T19:54:00+03:00
2025-07-31T20:37:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября доработать национальные проекты по обеспечению технологического лидерства РФ, соответствующий перечень поручений по итогам заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое состоялось 6 июня 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации... с учетом ранее данных поручений организовать доработку национальных проектов по обеспечению технологического лидерства Российской Федерации, предусмотрев включение в каждый такой национальный проект мероприятий и показателей, характеризующих технологическое лидерство в соответствующей сфере... Срок – 1 сентября 2025 года", - говорится в документе.Также президент поручил предусмотреть включение в нацпроекты по обеспечению технологического лидерства РФ показателей комплексной оценки уровня технологического суверенитета в приоритетных отраслях экономики. Если поручение по этому вопросу не будет выполнено вовремя, необходимо будет предоставить доклад о причинах.
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин поручил доработать проекты по обеспечению технологического лидерства

Путин поручил кабмину доработать нацпроекты по технологическому лидерству РФ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин
 Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября доработать национальные проекты по обеспечению технологического лидерства РФ, соответствующий перечень поручений по итогам заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое состоялось 6 июня 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации... с учетом ранее данных поручений организовать доработку национальных проектов по обеспечению технологического лидерства Российской Федерации, предусмотрев включение в каждый такой национальный проект мероприятий и показателей, характеризующих технологическое лидерство в соответствующей сфере... Срок – 1 сентября 2025 года", - говорится в документе.
Также президент поручил предусмотреть включение в нацпроекты по обеспечению технологического лидерства РФ показателей комплексной оценки уровня технологического суверенитета в приоритетных отраслях экономики. Если поручение по этому вопросу не будет выполнено вовремя, необходимо будет предоставить доклад о причинах.
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