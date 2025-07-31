https://ria.ru/20250731/putin-2032710244.html
Путин поручил до декабря представить меры демографической политики
Путин поручил до декабря представить меры демографической политики - РИА Новости, 31.07.2025
Путин поручил до декабря представить меры демографической политики
Президент России Владимир Путин поручил до декабря представить дополнительные меры демографической политики в регионах, в том числе по доступности... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T19:52:00+03:00
2025-07-31T19:52:00+03:00
2025-07-31T19:52:00+03:00
общество
россия
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до декабря представить дополнительные меры демографической политики в регионах, в том числе по доступности репродуктивных технологий. Перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, состоявшегося 6 июня 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ совместно с комиссиями Государственного совета РФ по направлениям "Продолжительная и активная жизнь" и "Семья" и исполнительными органами субъектов Российской Федерации с учетом ранее данных поручений... провести анализ эффективности мероприятий региональных программ повышения рождаемости и представить предложения по принятию дополнительных мер демографической политики, в том числе в части, касающейся повышения доступности и эффективности вспомогательных репродуктивных технологий, обратив особое внимание на регионы с низкими показателями рождаемости", - говорится в публикации. Срок исполнения поручения - 1 декабря 2025 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов РФ.
https://ria.ru/20250123/putin-1995142871.html
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общество, россия, владимир путин, михаил мишустин
Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поручил до декабря представить меры демографической политики
Путин поручил представить допмеры по доступности репродуктивных технологий