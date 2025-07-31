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Путин подписал закон о праве вдов участников СВО пользоваться их машиной
Путин подписал закон о праве вдов участников СВО пользоваться их машиной - РИА Новости, 31.07.2025
Путин подписал закон о праве вдов участников СВО пользоваться их машиной
Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий право для вдов участников СВО пользоваться его транспортным средством до вступления в... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T19:49:00+03:00
2025-07-31T19:49:00+03:00
2025-07-31T19:49:00+03:00
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий право для вдов участников СВО пользоваться его транспортным средством до вступления в наследство, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Законом вводится новое нотариальное действие по выдаче свидетельства о праве пережившего супруга на временное пользование транспортным средством, которое являлось собственностью погибшего участника СВО. Устанавливается порядок выдачи такого свидетельства. Закрепляется также право пользования транспортным средством без согласия третьих лиц. Также законом предусматривается возможность вдовы заключить договор ОСАГО в отношении транспортного средства на основании выданного свидетельства о праве пользования транспортным средством. Закон вступает в силу по истечении 30 дней после дня его официального опубликования.
https://ria.ru/20250624/putin-2025127338.html
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общество, россия, владимир путин, осаго
Общество, Россия, Владимир Путин, ОСАГО
Путин подписал закон о праве вдов участников СВО пользоваться их машиной
Вдовы участников СВО могут использовать машину до вступления в наследство