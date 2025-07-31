https://ria.ru/20250731/putin-2032708512.html

Путин подписал закон об упрощении отчетности НКО

Путин подписал закон об упрощении отчетности НКО - РИА Новости, 31.07.2025

Путин подписал закон об упрощении отчетности НКО

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, которым упрощается отчетность некоммерческих организаций (НКО) с помощью введения единой электронной формы через... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T19:46:00+03:00

2025-07-31T19:46:00+03:00

2025-07-31T19:46:00+03:00

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, которым упрощается отчетность некоммерческих организаций (НКО) с помощью введения единой электронной формы через Минюст России, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Ранее НКО были обязаны подавать отчеты в Минюст и Росстат в разных форматах, что создавало лишнюю административную нагрузку. Законом вводится единая форма отчетности, которую организации должны направлять в Минюст в электронном виде через специальный информационный ресурс, что исключит необходимость подачи отдельных отчетов в Росстат и публикации в СМИ, сократив расходы НКО. Данные, не содержащие конфиденциальной информации, будут доступны для третьих лиц, что повысит прозрачность деятельности организаций. Закон также распространяется на казачьи общества, внесенные в государственный реестр, - они будут подавать отчетность по такому же упрощенному порядку, учитывая их существующий опыт электронного документооборота. Как отмечал РИА Новости глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев, закон обеспечивает большую прозрачность и открытость деятельности НКО, поскольку все сведения, представленные в рамках единой формы отчета, будут доступны для третьих лиц, за исключением информации, не подлежащей размещению в открытых источниках. Политик подчеркивал, что это важный шаг на пути к современному, простому и прозрачному механизму взаимодействия некоммерческого сектора и государства, а освободившееся время и ресурсы НКО смогут направлять на основную работу и помощь людям.

https://ria.ru/20250731/putin-2032705567.html

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общество, россия, владимир путин