https://ria.ru/20250731/putin-2032705811.html

Путин наградил почетной грамотой курских медиков

Путин наградил почетной грамотой курских медиков - РИА Новости, 31.07.2025

Путин наградил почетной грамотой курских медиков

Президент РФ Владимир Путин наградил почетной грамотой и объявил благодарность курским медикам, проявившим профессионализм и самоотверженность в экстремальных... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T19:37:00+03:00

2025-07-31T19:37:00+03:00

2025-07-31T19:37:00+03:00

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил почетной грамотой и объявил благодарность курским медикам, проявившим профессионализм и самоотверженность в экстремальных условиях, соответствующее распоряжение было опубликовано в четверг. "За высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях, наградить почетной грамотой президента Российской Федерации Кичигина Сергея Дмитриевича - заведующего отделением стационара областного бюджетного учреждения здравоохранения "Фатежская центральная районная больница имени Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого, Святого Луки", Курская область", - говорится в распоряжении. Кроме того, глава государства наградил почетной грамотой главную медсестру учреждения Христину Соболькову. Также Путин объявил благодарность президента РФ медсестре больницы Евгении Дурневой, врачу стационара Максиму Ерпилову, врачу стационара Ксении Прокошиной, врачу стационара Юрию Чернышеву, старшей медицинской сестре Юлии Шапошниковой, санитарке Юлии Шашковой, главной медсестре Курской областной многопрофильной клинической больницы Галине Кондратенко.

https://ria.ru/20250731/putin-2032679935.html

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общество, россия, владимир путин