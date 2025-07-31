Рейтинг@Mail.ru
Путин наградил почетной грамотой курских медиков - РИА Новости, 31.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:37 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/putin-2032705811.html
Путин наградил почетной грамотой курских медиков
Путин наградил почетной грамотой курских медиков - РИА Новости, 31.07.2025
Путин наградил почетной грамотой курских медиков
Президент РФ Владимир Путин наградил почетной грамотой и объявил благодарность курским медикам, проявившим профессионализм и самоотверженность в экстремальных... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T19:37:00+03:00
2025-07-31T19:37:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032684136_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_ee0310929c44897f52bb32b80827ed2c.jpg
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил почетной грамотой и объявил благодарность курским медикам, проявившим профессионализм и самоотверженность в экстремальных условиях, соответствующее распоряжение было опубликовано в четверг. "За высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях, наградить почетной грамотой президента Российской Федерации Кичигина Сергея Дмитриевича - заведующего отделением стационара областного бюджетного учреждения здравоохранения "Фатежская центральная районная больница имени Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого, Святого Луки", Курская область", - говорится в распоряжении. Кроме того, глава государства наградил почетной грамотой главную медсестру учреждения Христину Соболькову. Также Путин объявил благодарность президента РФ медсестре больницы Евгении Дурневой, врачу стационара Максиму Ерпилову, врачу стационара Ксении Прокошиной, врачу стационара Юрию Чернышеву, старшей медицинской сестре Юлии Шапошниковой, санитарке Юлии Шашковой, главной медсестре Курской областной многопрофильной клинической больницы Галине Кондратенко.
https://ria.ru/20250731/putin-2032679935.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032684136_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_ce400c49af402f338e35385e582d11e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин наградил почетной грамотой курских медиков

Путин наградил почетной грамотой и объявил благодарность курским медикам

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил почетной грамотой и объявил благодарность курским медикам, проявившим профессионализм и самоотверженность в экстремальных условиях, соответствующее распоряжение было опубликовано в четверг.
"За высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях, наградить почетной грамотой президента Российской Федерации Кичигина Сергея Дмитриевича - заведующего отделением стационара областного бюджетного учреждения здравоохранения "Фатежская центральная районная больница имени Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого, Святого Луки", Курская область", - говорится в распоряжении.
Кроме того, глава государства наградил почетной грамотой главную медсестру учреждения Христину Соболькову.
Также Путин объявил благодарность президента РФ медсестре больницы Евгении Дурневой, врачу стационара Максиму Ерпилову, врачу стационара Ксении Прокошиной, врачу стационара Юрию Чернышеву, старшей медицинской сестре Юлии Шапошниковой, санитарке Юлии Шашковой, главной медсестре Курской областной многопрофильной клинической больницы Галине Кондратенко.
Орден Мужества - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Путин наградил орденом Мужества погибшего при теракте в "Крокусе"
Вчера, 17:50
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала