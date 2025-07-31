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Путин подписал закон о лишении приобретенного гражданства - РИА Новости, 31.07.2025
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19:33 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/putin-2032705567.html
Путин подписал закон о лишении приобретенного гражданства
Путин подписал закон о лишении приобретенного гражданства - РИА Новости, 31.07.2025
Путин подписал закон о лишении приобретенного гражданства
Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень оснований для лишения приобретенного гражданства Российской Федерации, соответствующий... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T19:33:00+03:00
2025-07-31T19:33:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень оснований для лишения приобретенного гражданства Российской Федерации, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. В перечень войдут более 20 новых оснований: гражданства будут лишать за совершение насильственных действий сексуального характера; публичные призывы, оправдание или пропаганду терроризма; секретное сотрудничество с другим государством, международной или иностранной организацией для подрыва безопасности России; содействие в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, или иностранных госорганов; помощь противнику в деятельности, направленной против безопасности России; публичные призывы к такой деятельности; пропаганду нацистской атрибутики или символики; неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру страны. Кроме того, лишать гражданства будут за убийство, развратные действия в отношении ребёнка, половое сношение с ребёнком, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего возраста, вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетнего, организацию занятия проституцией с участием несовершеннолетнего, изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, использование несовершеннолетнего для изготовления порнографических материалов. Перечень также пополнят такие преступления, как групповое изнасилование или насильственные действия сексуального характера, либо с особой жестокостью (угрозой убийством), либо повлёкшее заражение венерической болезнью, понуждение несовершеннолетнего к действиям сексуального характера, понуждение к действиям сексуального характера организованной группой, с использованием интернета или лицом, имеющим судимость за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, а также развратные действия, совершённые в отношении двух или более лиц. Основанием для лишения приобретенного российского гражданства также станет организация незаконной миграции и любое иное преступление, если оно совершено по экстремистскому мотиву или в целях оправдания терроризма или диверсионной деятельности. Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
https://ria.ru/20250715/grazhdanstvo-2029236589.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон о лишении приобретенного гражданства

Путин подписал закон, расширяющий перечень оснований для лишения гражданства

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень оснований для лишения приобретенного гражданства Российской Федерации, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
В перечень войдут более 20 новых оснований: гражданства будут лишать за совершение насильственных действий сексуального характера; публичные призывы, оправдание или пропаганду терроризма; секретное сотрудничество с другим государством, международной или иностранной организацией для подрыва безопасности России; содействие в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, или иностранных госорганов; помощь противнику в деятельности, направленной против безопасности России; публичные призывы к такой деятельности; пропаганду нацистской атрибутики или символики; неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру страны.
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Кроме того, лишать гражданства будут за убийство, развратные действия в отношении ребёнка, половое сношение с ребёнком, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего возраста, вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетнего, организацию занятия проституцией с участием несовершеннолетнего, изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, использование несовершеннолетнего для изготовления порнографических материалов.
Перечень также пополнят такие преступления, как групповое изнасилование или насильственные действия сексуального характера, либо с особой жестокостью (угрозой убийством), либо повлёкшее заражение венерической болезнью, понуждение несовершеннолетнего к действиям сексуального характера, понуждение к действиям сексуального характера организованной группой, с использованием интернета или лицом, имеющим судимость за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, а также развратные действия, совершённые в отношении двух или более лиц.
Основанием для лишения приобретенного российского гражданства также станет организация незаконной миграции и любое иное преступление, если оно совершено по экстремистскому мотиву или в целях оправдания терроризма или диверсионной деятельности.
Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
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17 июля, 12:59
 
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