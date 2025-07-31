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Путин подписал закон о праве организаций владеть земельными участками - РИА Новости, 31.07.2025
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19:26 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/putin-2032703441.html
Путин подписал закон о праве организаций владеть земельными участками
Путин подписал закон о праве организаций владеть земельными участками - РИА Новости, 31.07.2025
Путин подписал закон о праве организаций владеть земельными участками
Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности организаций с участием государства владеть земельными участками в границах инновационных... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T19:26:00+03:00
2025-07-31T19:26:00+03:00
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности организаций с участием государства владеть земельными участками в границах инновационных научно-технологических центров на праве собственности или праве аренды. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Договор купли-продажи земельного участка, расположенного в границах территории инновационного научно-технологического центра, заключаемый фондом и организацией с участием государства, должен содержать условие о внесении организацией с участием государства всей выкупной цены, предусмотренной договором купли-продажи земельного участка, до подачи организацией заявления о госрегистрации перехода права собственности на указанный земельный участок. Средства, полученные фондом от передачи земельного участка организации с участием государства, в соответствии с решением наблюдательного совета фонда могут быть направлены исключительно на создание или развитие инфраструктуры инновационного научно-технологического центра в соответствии с направлениями его деятельности.
https://realty.ria.ru/20250513/putin-2016734168.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин подписал закон о праве организаций владеть земельными участками

Путин подписал закон, разрешающий компаниям владеть землей научных центров

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Павел Быркин
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности организаций с участием государства владеть земельными участками в границах инновационных научно-технологических центров на праве собственности или праве аренды.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Договор купли-продажи земельного участка, расположенного в границах территории инновационного научно-технологического центра, заключаемый фондом и организацией с участием государства, должен содержать условие о внесении организацией с участием государства всей выкупной цены, предусмотренной договором купли-продажи земельного участка, до подачи организацией заявления о госрегистрации перехода права собственности на указанный земельный участок.
Средства, полученные фондом от передачи земельного участка организации с участием государства, в соответствии с решением наблюдательного совета фонда могут быть направлены исключительно на создание или развитие инфраструктуры инновационного научно-технологического центра в соответствии с направлениями его деятельности.
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