https://ria.ru/20250731/putin-2032703441.html

Путин подписал закон о праве организаций владеть земельными участками

Путин подписал закон о праве организаций владеть земельными участками - РИА Новости, 31.07.2025

Путин подписал закон о праве организаций владеть земельными участками

Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности организаций с участием государства владеть земельными участками в границах инновационных... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T19:26:00+03:00

2025-07-31T19:26:00+03:00

2025-07-31T19:26:00+03:00

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности организаций с участием государства владеть земельными участками в границах инновационных научно-технологических центров на праве собственности или праве аренды. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Договор купли-продажи земельного участка, расположенного в границах территории инновационного научно-технологического центра, заключаемый фондом и организацией с участием государства, должен содержать условие о внесении организацией с участием государства всей выкупной цены, предусмотренной договором купли-продажи земельного участка, до подачи организацией заявления о госрегистрации перехода права собственности на указанный земельный участок. Средства, полученные фондом от передачи земельного участка организации с участием государства, в соответствии с решением наблюдательного совета фонда могут быть направлены исключительно на создание или развитие инфраструктуры инновационного научно-технологического центра в соответствии с направлениями его деятельности.

https://realty.ria.ru/20250513/putin-2016734168.html

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россия, владимир путин, общество