Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о сроке включения сведений о банкротстве в реестр - РИА Новости, 31.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:18 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/putin-2032701781.html
Путин подписал закон о сроке включения сведений о банкротстве в реестр
Путин подписал закон о сроке включения сведений о банкротстве в реестр - РИА Новости, 31.07.2025
Путин подписал закон о сроке включения сведений о банкротстве в реестр
Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий срок включения сведений о банкротстве в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ)... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T19:18:00+03:00
2025-07-31T19:18:00+03:00
россия
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797386046_0:0:2669:1501_1920x0_80_0_0_0920a3ccb1df3418d0f263d18e3d153a.jpg
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий срок включения сведений о банкротстве в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ). Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно закону, срок в 10 дней для включения в ЕФРСБ сообщения о завершении процедуры банкротства будет исчисляться с даты вынесения арбитражным судом соответствующего судебного акта. Законом также уточняется перечень сведений, подлежащих обязательному опубликованию в реестре при банкротстве. В частности, предусматривается, что должна быть указана сумма включенных требований (для сведений о включении в реестр требований кредиторов), а также сведений об оспаривании сделок. Закон вступит в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.
https://ria.ru/20250523/putin-2018685569.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1802044269_0:0:2714:2035_1920x0_80_0_0_8a0a35228d3771343d9659aecae367ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин подписал закон о сроке включения сведений о банкротстве в реестр

Путин подписал закон, уточняющий срок включения сведений о банкротстве в ЕФРСБ

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий срок включения сведений о банкротстве в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ). Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно закону, срок в 10 дней для включения в ЕФРСБ сообщения о завершении процедуры банкротства будет исчисляться с даты вынесения арбитражным судом соответствующего судебного акта.
Законом также уточняется перечень сведений, подлежащих обязательному опубликованию в реестре при банкротстве. В частности, предусматривается, что должна быть указана сумма включенных требований (для сведений о включении в реестр требований кредиторов), а также сведений об оспаривании сделок.
Закон вступит в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
Путин подписал закон о внесудебном банкротстве участников СВО
23 мая, 14:59
 
РоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала