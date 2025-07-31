https://ria.ru/20250731/putin-2032701781.html

Путин подписал закон о сроке включения сведений о банкротстве в реестр

Путин подписал закон о сроке включения сведений о банкротстве в реестр - РИА Новости, 31.07.2025

Путин подписал закон о сроке включения сведений о банкротстве в реестр

Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий срок включения сведений о банкротстве в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ)... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T19:18:00+03:00

2025-07-31T19:18:00+03:00

2025-07-31T19:18:00+03:00

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий срок включения сведений о банкротстве в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ). Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно закону, срок в 10 дней для включения в ЕФРСБ сообщения о завершении процедуры банкротства будет исчисляться с даты вынесения арбитражным судом соответствующего судебного акта. Законом также уточняется перечень сведений, подлежащих обязательному опубликованию в реестре при банкротстве. В частности, предусматривается, что должна быть указана сумма включенных требований (для сведений о включении в реестр требований кредиторов), а также сведений об оспаривании сделок. Закон вступит в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

https://ria.ru/20250523/putin-2018685569.html

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россия, владимир путин, общество