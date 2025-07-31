https://ria.ru/20250731/putin-2032700108.html
Путин наградил работников завода "Росатома"
Путин наградил работников завода "Росатома" - РИА Новости, 31.07.2025
Путин наградил работников завода "Росатома"
Президент РФ Владимир Путин своим указом наградил ряд сотрудников ОАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ, Соликамск, Пермский край) - предприятия горнорудного... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T19:04:00+03:00
2025-07-31T19:04:00+03:00
2025-07-31T19:05:00+03:00
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин своим указом наградил ряд сотрудников ОАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ, Соликамск, Пермский край) - предприятия горнорудного дивизиона госкорпорации "Росатом", работающего над обеспечением сырьевой независимости России в области редкоземельных металлов. Согласно указу, опубликованному на официальном портале правовой информации, за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу орденом Дружбы награжден мастер отделения СМЗ Анатолий Анкушин. Медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени удостоены другие сотрудники СМЗ - заместитель главного инженера - начальник отдела Александр Дернов и начальник цеха Галина Мещурова, Горнорудный дивизион "Росатома" консолидирует всю цепочку от добычи до производства в России редкоземельных металлов. Ключевая задача СМЗ - развитие разделительного производства с целью увеличения мощностей производства и обеспечения сырьевой независимости России в области редкоземельных металлов. Российская атомная отрасль в 2025 году отметит 80-летие. Она ведет отсчет своей истории с 20 августа 1945 года, когда советское руководство постановило создать организационные структуры, необходимые для реализации атомного проекта СССР.
https://ria.ru/20250203/putin-1997183686.html
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россия, соликамск, пермский край, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", соликамский магниевый завод, общество
Россия, Соликамск, Пермский край, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Соликамский магниевый завод, Общество
Путин наградил работников завода "Росатома"
Путин наградил сотрудников "Соликамского магниевого завода" орденом Дружбы