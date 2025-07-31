https://ria.ru/20250731/putin-2032700108.html

Путин наградил работников завода "Росатома"

Путин наградил работников завода "Росатома" - РИА Новости, 31.07.2025

Путин наградил работников завода "Росатома"

Президент РФ Владимир Путин своим указом наградил ряд сотрудников ОАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ, Соликамск, Пермский край) - предприятия горнорудного... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T19:04:00+03:00

2025-07-31T19:04:00+03:00

2025-07-31T19:05:00+03:00

россия

соликамск

пермский край

владимир путин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

соликамский магниевый завод

общество

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин своим указом наградил ряд сотрудников ОАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ, Соликамск, Пермский край) - предприятия горнорудного дивизиона госкорпорации "Росатом", работающего над обеспечением сырьевой независимости России в области редкоземельных металлов. Согласно указу, опубликованному на официальном портале правовой информации, за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу орденом Дружбы награжден мастер отделения СМЗ Анатолий Анкушин. Медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени удостоены другие сотрудники СМЗ - заместитель главного инженера - начальник отдела Александр Дернов и начальник цеха Галина Мещурова, Горнорудный дивизион "Росатома" консолидирует всю цепочку от добычи до производства в России редкоземельных металлов. Ключевая задача СМЗ - развитие разделительного производства с целью увеличения мощностей производства и обеспечения сырьевой независимости России в области редкоземельных металлов. Российская атомная отрасль в 2025 году отметит 80-летие. Она ведет отсчет своей истории с 20 августа 1945 года, когда советское руководство постановило создать организационные структуры, необходимые для реализации атомного проекта СССР.

https://ria.ru/20250203/putin-1997183686.html

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россия, соликамск, пермский край, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", соликамский магниевый завод, общество