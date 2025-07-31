https://ria.ru/20250731/putin-2032696818.html

Путин подписал закон о создании речных портов

Путин подписал закон о создании речных портов - РИА Новости, 31.07.2025

Путин подписал закон о создании речных портов

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому правительство РФ наделяется правом принимать решение о создании портов, соответствующий... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T18:50:00+03:00

2025-07-31T18:50:00+03:00

2025-07-31T18:50:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому правительство РФ наделяется правом принимать решение о создании портов, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Правительство РФ наделяется полномочиями принимать решение о создании порта и его закрытии. До этого данным правом обладал Минтранс России. Кроме того, инициаторами создания порта могут выступать федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъекта РФ, органы МСУ, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, юридические лица, которые планируют размещение или строительство объектов речного порта для оказания портовых услуг. Законом уточняется порядок создания порта, его открытие и закрытие для оказания услуг. Так, создание порта осуществляется на основании схемы территориального планирования РФ в области развития федерального транспорта, в том числе железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного, трубопроводного и автодорог федерального значения, схемы территориального планирования субъекта РФ, а также с учетом международных договоров РФ. Кроме того, предусматривается механизм установления границ речных портов, расположенных на внутренних водных путях Российской Федерации. Кроме того, согласно закону, приложением к решению об установлении границ речных портов станет описание местоположения границ территории и акватории порта с перечнем географических координат характерных точек границ этой территории и акватории. Также закон предусматривает, что создание речных портов осуществляется на основании документов территориального планирования РФ и субъектов страны, а также с учетом международных договоров. Документом уточняется понятие "речной порт", а также вводятся новые понятия: "речной порт общего пользования", "причал общего пользования", "подходы к порту или причалу", а также "рейд" и "рейд порта". Кроме того, предусматривается, что решение об установлении или изменении границ территории и акватории порта будет принимать правительство РФ. Приложением к такому решению станет текстовое описание местоположения границ территории и акватории порта, включающее перечень географических координат характерных точек границ этих территории и акватории и перечень координат этих точек в системе координат, установленной для ведения ЕГРН. Устанавливается, что инициатором установления или изменения границ территории порта может выступать правообладатель земельного участка, на котором размещен речной порт либо планируется его строительство, при наличии согласия собственника земельного участка на включение земельного участка в планируемые к установлению или изменению границы территории порта. После завершения строительства и ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства, возведения некапитальных строений и сооружений, относящихся к объектам речного порта, порт подлежит открытию для оказания портовых услуг на основании решения кабмина об открытии порта с внесением соответствующих сведений в перечень речных портов РФ. В отношении портов, в которых на 17 января 2026 года осуществляются оказание услуг по обслуживанию пассажиров и судов, погрузка, выгрузка, прием, хранение и выдача грузов, взаимодействие с другими видами транспорта, принятие решения о создании порта не требуется. Устанавливается также, что в целях ведения учета речных портов сведения о них подлежат внесению в перечень речных портов России, основанием для внесения сведений о порте в перечень будет являться открытие порта для оказания портовых услуг. Минтранс России утвердит правила ведения перечня. Кроме того, исключение сведений о порте из перечня осуществляется на основании решения правительства РФ о закрытии порта для оказания портовых услуг.

https://ria.ru/20250328/putin-2007836873.html

https://ria.ru/20250130/perevozki-1996369592.html

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экономика, россия, владимир путин