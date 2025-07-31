https://ria.ru/20250731/putin-2032688465.html

Путин подписал закон о компенсации при увольнении по совместительству

Путин подписал закон о компенсации при увольнении по совместительству - РИА Новости, 31.07.2025

Путин подписал закон о компенсации при увольнении по совместительству

Президент России Владимир Путин подписал закон, которым закрепляется право на компенсации при увольнении для сотрудников, работавших по совместительству и... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T18:23:00+03:00

2025-07-31T18:23:00+03:00

2025-07-31T18:23:00+03:00

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым закрепляется право на компенсации при увольнении для сотрудников, работавших по совместительству и продолживших выполнять эту работу после ликвидации организации или сокращения штата на основной работе. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон принят для выполнения постановления Конституционного суда, который признал несправедливым отказ в выплатах таким работникам. Речь идет о гарантированных законом компенсациях - среднем заработке за период трудоустройства, если человек остался без основной работы. Согласно закону, даже если человек после увольнения с основной работы продолжает трудиться по совместительству, он все равно сможет получить выплаты, предусмотренные статьями 178 и 318 ТК РФ. Эти статьи предусматривают, в частности, сохранение за уволенным сотрудником среднего месячного заработка на период трудоустройства - до двух месяцев (или до трех в отдельных случаях), а также иные гарантии для работников в районах Крайнего Севера. Нормы распространяются как на работников в северных регионах, так и на сотрудников по всей России, независимо от территориальной специфики.

https://ria.ru/20250607/putin-2021491842.html

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общество, россия, владимир путин